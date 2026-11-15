Salernitana-Catania 1-0, al 90’ lo stadio si spacca: mix di applausi e fischi La Curva Sud Siberiano contesta la squadra, da Distinti e tribuna applausi

Il triplice fischio finale vale una liberazione. La Salernitana scaccia via la crisi e la paura. Il successo sul Catania permette di cancellare gli spettri di un’annata con una deriva pericolosa. L’esultanza di Di Bari è preziosa, così come gli abbracci di Achik. Poi, mentre la squadra si ritrova a centrocampo, si stringe in un cerchio pieno di passione, l’Arechi si divide. Mentre la tribuna e i Distinti tributano applausi sentiti ai calciatori che ricambiano, dalla Curva Sud Siberiano cori contro la squadra contestati dagli altri settori. La squadra chiede gli applausi al settore più caldo, con Di Bari che guida il gruppo prima di rientrare negli spogliatoi. Un successo pesante per la classifica mentre l'ambiente deve ritrovare l'unità.