Maltempo, provincia di Salerno in ginocchio: allagamenti, frane e alberi caduti A Vibonati salvata famiglia con bambini, disagi all'ospedale di Mercato San Severino

La forte ondata di maltempo, accompagnata da raffiche di vento, che si è abbattuta dalla notte appena trascorsa sulla Campania ha causato danni e disagi, in particolar modo nel Salernitano, dove sono già decine gli interventi dei vigili del fuoco, che hanno registrato il picco di criticità a partire dalle 3 di questa mattina.

Le prime richieste di soccorso hanno riguardato numerosi allagamenti in abitazioni, concentrati nelle zone collinari di Giovi a Salerno, dove l'acqua ha invaso diversi appartamenti. Ma con il passare delle ore, la situazione si è aggravata in tutta la provincia. A Cava de' Tirreni, sono tre le frane con colate di fango che hanno invaso le strade, senza coinvolgere persone. A Pellezzano, ha ceduto il terreno in localita' Grotte, coinvolgendo parzialmente la linea ferroviaria. A Baronissi, una frana ha divelto il cancello d'ingresso di un'abitazione, lasciando bloccati all'interno i residenti. Una seconda frana è stata segnalata, poi, in via Maggiore, in località Sava. In Costiera amalfitana, vengono segnalati movimenti franosi anche nel territorio comunale di Maiori, lungo la strada statale. Il Comune di Positano segnala un dilavamento sulla statale "Amalfitana" a Tordigliano, nel territorio di Vico Equense, raccomandando "massima prudenza" e consigliando di "non transitare nel tratto fino al ripristino delle condizioni di sicurezza".

Nel Sud della provincia salernitana e, precisamente, a Vibonati, nel Golfo di Policastro, i vigili del fuoco del locale distaccamento sono intervenuti per soccorrere una famiglia con bambini rimasta bloccata in casa a causa di un allagamento. Nella Valle dell'Irno, criticità tra Fisciano e Mercato San Severino. Proprio in quest'ultimo comune, un albero caduto all'interno del perimetro ospedaliero ha colpito un'ambulanza e un'auto privata, ostruendo parzialmente l'accesso al pronto soccorso. Al lavoro i vigili del fuoco per liberare l'area. Abitazioni allagate anche lungo la fascia costiera di Pontecagnano Faiano, a causa della fuoriuscita di un corso d'acqua ostruito. Mentre sono decine le richieste di intervento per infiltrazioni d'acqua e per strade allagate, ci sono criticita' anche nell'Agro Nocerino Sarnese, dove il forte vento ha causato il distacco di tetti e coperture e messo in bilico alcuni tralicci selezionatori.