Salernitana-Catania, le probabili formazioni: tante novità in difesa Super sfida in un Arechi da minimo stagionale e in contestazione. Di Bari medita novità

Parola al campo (finalmente). Dopo una settimana rovente, la Salernitana torna in campo per un big match che ha il sapore del bivio stagionale. Alle ore 14.30, in un Arechi da minimo stagionale per quota biglietti venduti e soprattutto vuoto per i primi 45' nel nome della contestazione organizzate da tutte le sigle del tifo, la squadra di Vito Di Bari cerca il riscatto sfidando il Catania del 'salernitano' Longo, lanciatissimo nella rincorsa al Potenza capolista. Una sfida difficilissima, con il coefficiente di difficoltà altissimo dopo le tensioni che hanno minato la tranquillità del gruppo nelle ultime ore.

Le possibili scelte

Di Bari riparte dal 4-4-2 ma con diverse novità in difesa. In difesa è rivoluzione, con Pieraccini e Zoia in vantaggio sulla concorrenza. In mezzo Celiento è avanti su Capuano per far coppia con Heinz. A centrocampo Tascone e De Boer, mentre sugli esterni Llano, avanzato sulla corsia destra, e Achik. Davanti conferme per D'Ursi e Lescano.

Le probabili formazioni di Salernitana-Catania

Salernitana (4-4-2): Galeotti; Pieraccini, Celiento, Heinz, Zoia; Llano, Tascone, De Boer, Achik; Lescano, D'Ursi. Allenatore: Di Bari.

Catania (3-4-3): Dini; Perrotta, Allegretto, Ierardi; Lunetta, Vallocchia, Quaini, Masciangelo; Insigne, Coda, Cicerelli. Allenatore: Longo.