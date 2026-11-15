Potenza-Scafatese, le probabili formazioni: Facciolo si affida a Dambros I canarini vogliono lo scacco matto alla capolista (ore 14.30). Facciolo: "Obiettivo è la salvezza"

Voglia di scherzetto. La Scafatese arriva all'esame capolista. Alle ore 14.30 i canarini sfidano il Potenza primo in classifica e protagonista sin da inizio stagione di una vera e propria fuga verso la B. Per i rossoblu però l'insidia dei campani, fin qui in grado di stoppare e regolare tutte le big del campionato. Come di consueto, la Scafatese non snaturerà il suo credo tattico, recupera il dinamismo e le geometrie di Toscano in mezzo al campo, mentre in attacco si affida a Dambros per rimpiazzare Palmieri infortunato.

Le parole di Facciolo

In conferenza stampa, Facciolo come al solito bada al concreto: "La partita l'abbiamo preparata pensando che stiamo affrontando la prima della classe che nelle ultime undici partite ne ha vinte nove e pareggiate due e che fa da due a quattro gol a partite. È stata una settimana di grande attenzione. Sono in salute e sono allenati con belle idee. In attacco non sentono le mancanze e nel loro fortino è difficilissimo. Continuo a pensare solo alla salvezza: non vediamo risultati e quant'altro. Possono cambiare ogni domenica tutti i tipi di discorso. Quando torneranno le maniche corte sarà interessante vedere a che punto saremo".

Potenza-Scafatese, le probabili formazioni:

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Kirwan, Russo, Steaver, Giannini; Castorani, Bando, Ghisolfi; Petrungaro, D'Auria, Selleri. All. Tisci.

SCAFATESE (4-3-3): Forte; Novella, Scognamiglio, Suhs, Ferrara; Proia, Toscano, Brunet; Dambros, Emmausso, Volpicelli. All. Facciolo.