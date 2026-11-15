Cavese-Crotone, le probabili formazioni: Masitto punta su Minaj Al Simonetta Lamberti (ore 14.30) i metelliani nel classico testacoda di classifica

Testacoda pericoloso. Dopo il pari di Altamura, la Cavese cerca un nuovo successo interno per allungare sulla zona rossa di classifica e godersi una posizione tranquilla. La sfida al Lamberti con il fanalino di coda Crotone (ore 14.30) nasconde però le classiche insidie. Da Masitto, l'invito alla squadra di non allentare la presa, consapevole di essere in un momento fondamentale dell'annata degli aquilotti. Peserà l'assenza di Awua, out per un problema al ginocchio e fuori fino ad inizio dicembre. Al suo posto Visconti dal 1'. In attacco invece con Fusco ci sarà Minaj.

Le parole di Masitto

Il tecnico blufoncè non vuole cali di tensione: "Non dobbiamo guardare alla classifica, ma a noi stessi. Questa partita può nascondere delle insidie: il Crotone è una buona squadra, costruita bene, anche se ha attraversato alcune difficoltà. Il Crotone ha una fase offensiva importante e dispone di calciatori di qualità. La sua partenza non è stata brillante, come accaduto ad altre squadre, ma le prestazioni ci sono state. Propone un buon calcio e non dobbiamo assolutamente sottovalutarlo. Dovremo pensare al nostro cammino. Giochiamo in casa e abbiamo bisogno di punti. Mi aspetto una reazione coraggiosa. Quello che i ragazzi mi fanno vedere durante gli allenamenti è qualcosa di importante e positivo. Quando si scende in campo, però, ci sono anche gli avversari. Mi auguro una grande risposta sul terreno di gioco. Quando si ha il braccino corto si rischia di pensare sempre in negativo. La squadra deve avere timore della partita, ma non paura".

Cavese-Crotone, le probabili formazioni:

Cavese (3-5-2): Boffelli; Fiordaliso, Peretti, Nunziata; Macchi, Orlando, Esposito, Visconti, Sava; Minaj, Fusco. All. Masitto.

Crotone (4-3-3): Merelli; Guerra, Tanco, Veltri, Groppelli; Crapisto, Grosso, Barcella; Brignola, Zunno, Russo. All. Greco.