Terrore a Nocera Superiore: esplosione in casa, ferita una 49enne Contuso il marito, danneggiata un'auto con un uomo ed un bambino all'interno

I vigili del fuoco del distaccamento di Nocera Inferiore sono intervenuti a Nocera Superiore, in via Uscioli, a seguito di un'esplosione verificatasi all'interno di un appartamento, riconducibile con ogni probabilità a una fuga di gas. Nell'incidente è rimasta coinvolta una donna, soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale. Sul posto sono al lavoro le squadre dei caschi rossi per la messa in sicurezza dell'area e le necessarie verifiche strutturali dell'edificio.

La donna - 49 anni - ha riportato ustioni su varie parti del corpo ed è ricoverata all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. E' cosciente e nelle prossime ore verrà valutato il suo trasferimento al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli. L'onda d'urto dell'esplosione ha provocato danni all'appartamento e alla mobilia oltre che ad un'autovettura in transito al cui interno c'erano un adulto con un bambino, i quali non hanno riportato ferite ma sono in stato di choc. Anche il marito della donna ferita, presente all'interno dell'appartamento ma in un'altra zona della casa, è stato interessato dall'esplosione senza però riportare conseguenze di rilievo.