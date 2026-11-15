Salernitana, la domenica bestiale del tifo tra diluvio e contestazioni Il maltempo flagella la città. E alle 12.15 inizierà la dura presa di posizione contro il club

Piove ininterrottamente da ore sull'Arechi. Ed il cielo è fotografia dell'umore nerissimo che si respira intorno all'ambiente Salernitana. Le piogge fortissime che si sono abbattute sulla città non dovrebbero mettere in discussione la disputa della sfida con il Catania, in programma alle ore 14.30, ma l'attenzione è rivolta soprattutto alle condizioni del terreno di gioco.

La contestazione

Atmsofera da inverno inoltrate, con le temperature che vanno di pari passo al gelo che si respira in città e che si ripercuoterà su quella che si avvia ad essere la sfida con meno spettatori sugli spalti nel campionato interno della Salernitana. Anzi, per 45' sarà quasi vuoto l'Arechi, nel nome della contestazione indetta da tutte le sigle del tifo contro società e squadra. Alle ore 12.15 i tifosi granata si riuniranno nello spaziale del Principe degli Stadi nel nome della "dignità, orgoglio e rispetto per Salerno". I supporters sfideranno anche la pioggia e il freddo che sta imperversando da giorni. Ad inizio ripresa è previsto l'ingresso in campo.