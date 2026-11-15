Salernitana-Catania 1-0. Achik scaccia i fantasmi, prima gioia per Di Bari L'ex Cerignola si sblocca e regala i tre punti ai granata

Nella settimana più complicata, la Salernitana ritrova i tre punti e si conferma ammazza-grandi. Dopo aver battuto Potenza e Bari, i granata superano anche il Catania. Il gol di Achik al 13' della ripresa regala la prima gioia a Di Bari. In un Arechi deserto (tifosi e ultras sono entrati soltanto nel secondo tempo) per la contestazione a squadra e società, il tecnico pugliese si affida al 4-2-3-1 lanciando D'Ursi nel ruolo di prima punta con Villa, Achik e Cardoni a supporto.

L'avvio è caratterizzato dall'equilibrio: il Catania bada più a contenere, la Salernitana viene fuori alla distanza. Le occasioni migliori capitano nell'ultimo quarto d'ora quando Achik in almeno due circostanze non riesce a depositare la sfera alle spalle di Dini. Il Catania risponde con Cavuoti che dal limite fa la barba al palo.

Nel secondo tempo la Salernitana scende in campo con maggiore intensità. Prima Achik colpisce l'incrocio dei pali con un tiro a giro. E poi al 13' trova la conclusione che s'insacca alle spalle di Dini. Avanti di un gol la squadra di Di Bari controlla senza problemi e ha anche la chance per chiudere i conti ma D'Ursi la spreca. Al triplice fischio è festa granata sul rettangolo verde. Sugli spalti il tifo si divide: la Curva fischia e non sotterra l'ascia di guerra, dagli altri settori arrivano applausi per una vittoria che dà nuova linfa al cavalluccio marino.

Salernitana-Catania 1-0: il tabellino ed i voti

Salernitana (4-2-3-1): Galeotti 6; Llano 6, Celiento 6.5, Heinz 7, Zoia 6; Tascone 6 (1' st Gyabuaa 6.5), De Boer 6; Cardoni 6.5 (30' st Longobardi 6), Achik 7 (33' st Vitale), Villa 6 (39' st Anastasio s.v.); D’Ursi 6 (39' st Lescano 6). A disposizione: Perina, Capuano, Boncori, Del Pin, Pieraccini, Barzagli, Bevilacqua. Allenatore: Di Bari 6.5

Catania (3-4-2-1): Dini 6; Cabianca 5.5 (18' st Pagliai 6), Allegretto 5.5, Ierardi 6; Bruzzaniti 5.5 (25' st Insigne 5.5), Caligara 6 (33' st Vallocchia 5.5), Quaini 6, Lunetta 5.5 (25' st Masciangelo 5.5); Cicerelli 6, Cavuoti 5.5; Coda 5.5 (1' st Caturano 5). A disposizione: Rinaldi, Perrotta, Donnarumma, Torrasi, Corbari, Catania, Amendola. Allenatore: Longo 5.5

Arbitro: Dorillo di Torino - assistenti: Pignatelli e Meraviglia. IV uomo: Mastrodomenico. FVS: Marchese

RETI: 13' st Achik (S)

NOTE. Ammoniti: Tascone (S), Bruzzaniti (C), Llano (S), Lunetta (C), Caturano (C). Angoli: 3-4. Recupero: 0' pt e 5' st

Salernitana-Catania 1-0: rileggi la diretta testuale del match

51' - Triplice fischio: la Salernitana batte 1-0 il Catania.

49' - La Salernitana si gioca la card: chiesta l'espulsione di Caturano. Dopo la revisione confermato il giallo.

48' - Ammonito Caturano.

47' - Salernitana vicina al raddoppio: cross di Longobardi, girata volante di Lescano, Dini devia sul palo. Ma la posizione dell'attaccante era irregolare.

45' - 5' di recupero.

39' - Doppio cambio nella Salernitana: escono D'Ursi e Villa, entrano Lescano e Anastasio.

33' - Cambio nel Catania: Caligara lascia il posto a Vallocchia. Nella Salernitana esce Achik entra Vitale.

30' - Cambio nella Salernitana: esce Cardoni entra Longobardi.

25' - Doppio cambio per il Catania: escono Bruzzaniti e Lunetta, entrano Insigne e Masciangelo.

23' - Occasione per la Salernitana: D'Ursi dal dischetto dell'area di rigore stecca il tiro, poi ci riprova ma viene fermato dalla difesa etnea.

19' - Ammonito Lunetta.

18' - Cambio nel Catania: esce Cabianca entra Pagliai.

15' - Ammonito Llano.

13' - GOL SALERNITANA - Conclusione da posizione defilata di Achik che termina nell'angolino alla destra di Dini.

10' - Clamorosa palla gol per la Salernitana: errore in fase d'uscita del Catania, Achik raccoglie e calcia a giro, palla sulla traversa.

7' - Ammoniti Bruzzaniti.

1' - Il Catania sostituisce Coda con Caturano. Nella Salernitana esce Tascone entra Gyabuaa.

SECONDO TEMPO

45' - Duplice fischio: si va al riposo sullo 0-0.

45' - Ci prova la Salernitana con un tiro a giro di Llano che si perde alto.

42' - Cardoni lancia Achik che calcia sull'esterno della rete.

41' - Catania pericolosissimo con un tiro dal limite di Cavuoti che esce di poco alla destra di Galeotti.

38' - Forcing della Salernitana: tiro di Cardoni alto sulla traversa.

36' - Ancora Salernitana: Cardoni per Achik che da buona posizione sbaglia completamente il tiro.

34' - Salernitana viva nell'area etnea con Llano che arriva sulla linea di fondo ma sbaglia il cross.

27' - Catania pericoloso: Heinz anticipa Coda a due passi dalla linea di porta e salva in angolo.

26' - Palla gol per la Salernitana: Cardoni serve Achik che prova a saltare Dini ma viene fermato in uscita dal portiere del Catania.

23' - Conclusione acrobatica di Lunetta, palla alta sulla traversa.

22' - Ci prova la Salernitana, tiro di Llano che viene bloccato senza problemi da Dini.

18' - Ammonito Tascone: salterà la prossima sfida.

15' - Botta dal limite di Quaini, Galeotti devia in angolo.

10' - Conclusione dalla distanza di Coda, Galeotti blocca.

9' - Ripartenza Salernitana: cross dalla sinistra di Villa per D'Ursi che non riesce a colpire di testa.

3' - Cavuoti calcia dal limite: palla alta.

Fischio d'inizio