Salernitana-Catania, la contestazione del tifo: "Avete disonorato la maglia" Il bus sociale accolto da fischi e cori. Poi i canti contro Iervolino fuori dall'Arechi

"Scusate l'assenza, abbiamo una video call in presenza". Lo striscione campeggia in una Curva Sud Siberiano con appena un centinaio di tifosi in presenza. Il resto è fuori, nel piazzale dell'Arechi, a far sentire forte il proprio dissenso. La Salernitana gioca due partite: una col Catania, l'altra con il proprio pubblico. Che resta fuori, si raduna con circa cinquecento tifosi che sono pronti a cantare tutto il loro malcontento. Lo hanno fatto dalle 12.30, orario del raduno. Poi l'arrivo del pullman, il gruppo che si sposta nei pressi della bus sociale e canta forte.

E quando la squadra scende in campo per il riscaldamento, le prime bombe carte e lo striscione esposto in Curva Sud Siberiano: "Scusate l'assenza, abbimo una video call in presenza". Poi il fischio d'inizio e i cori che si alzano alti e rimbombano. Cori contro Iervolino, contro la società, con nel mirino Pagano e Faggiano. "Sei una sciagura", il primo coro e poi i ritornelli più in voga e che ricordano l'era Lotito-Mezzaroma. Il termometro è fermo ai minimi storici. Poi lo striscione esposto fuori dall'Arechi: "In tribuna e sul prato, nessuno va salvato: la nostra maglia avete disonarato".