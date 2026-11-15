Salernitana-Catania, la contestazione del tifo: "Avete disonorato la maglia"

"Scusate l'assenza, abbiamo una video call in presenza". Lo striscione campeggia in una Curva Sud Siberiano con appena un centinaio di tifosi in presenza. Il resto è fuori, nel piazzale dell'Arechi, a far sentire forte il proprio dissenso. La Salernitana gioca due partite: una col Catania, l'altra con il proprio pubblico. Che resta fuori, si raduna con circa cinquecento tifosi che sono pronti a cantare tutto il loro malcontento. Lo hanno fatto dalle 12.30, orario del raduno. Poi l'arrivo del pullman, il gruppo che si sposta nei pressi della bus sociale e canta forte.
E quando la squadra scende in campo per il riscaldamento, le prime bombe carte e lo striscione esposto in Curva Sud Siberiano: "Scusate l'assenza, abbimo una video call in presenza". Poi il fischio d'inizio e i cori che si alzano alti e rimbombano. Cori contro Iervolino, contro la società, con nel mirino Pagano e Faggiano. "Sei una sciagura", il primo coro e poi i ritornelli più in voga e che ricordano l'era Lotito-Mezzaroma. Il termometro è fermo ai minimi storici. Poi lo striscione esposto fuori dall'Arechi: "In tribuna e sul prato, nessuno va salvato: la nostra maglia avete disonarato".