Potenza-Scafatese 4-0, crollo gialloblu: la capolista fa poker Prova di forza dei rossoblu eppure i canarini non escono ridimensionati

Troppo Potenza. La Scafatese s'inchina alla capolista. Terza sconfitta per i canarini che, nonostante una bella prima frazione, cadono per 4-0 in casa del Potenza capolista. Con Toscano recuperato dopo la squalifica di tre giornate mister Facciolo propone la sua squadra con il 4-3-3 con Forte tra i pali, Guerra e Novella terzini, Suhs e Scognamiglio centrali difensivi, centrocampo con il rientrante Toscano, Brunet e Proia a far da sostegno al tridente Dambros – Volpicelli – Emmausso.

Il Potenza ci mette pochissimi secondi per sbloccare la sfida con il sesto gol di Selleri, ma la Scafatese, come spesso successo in questa stagione, incassa bene il colpo e mostra il suo carattere. Le altre grandi occasioni della prima frazione, infatti, sono quasi tutte di marca canarina, con gli uomini di Facciolo che sfiorano il pareggio in più occasioni, soprattutto con le tre conclusioni di Dambros. Nella ripresa Facciolo prova a scompigliare le carte in tavola facendo entrare Molinaro ma il destro di Russo che batte Forte al minuto 51 cambia completamente l’inerzia del match con i padroni di casa che ritrovano le energie, perdono quel timore che si era creato nei primi 45 minuti e legittimano completamente la vittoria con altre due reti firmate D’Auria prima e Petrungaro poi.