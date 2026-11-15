Salernitana-Catania 1-0, Longo: "Dovevamo capitalizzare le occasioni iniziali" Il tecnico: "Salerno e Catania hanno nel Dna la partecipazione ad altri campionati"

Il rammarico è tanto. Emilio Longo mastica amaro per il ko del suo Catania con la Salernitana. La delusione è soprattutto per l’avvio senza gol: “Abbiamo impattato bene, con un ottimo inizio di parttia. Il rammarico risiede nella prima mezz’ora, la squadra ha avuto un’ottima attitudine, provando ad approfittare dl momento di difficoltà della Salernitana. Poi la partita si è messa sui binari partitari, abbiamo avuto occasioni anche noi oltre loro, credo che il pari fosse il risultato più giusto”.

“Achik mi fa sempre gol contro”

Achik ha rotto l’equilibrio con una giocata balistica grande. Segna sempre contro di me, forse mi deve incontrare più spesso…

Su Di Bari e la Salernitana

Sapevamo della voglia di riscatto, dovevamo pareggiarla, non abbiamo trovato lo spunto e l’episodio per portarla dalla parte nostra. Credo che abbiamo perso troppe partita, è un dato negativo e che va analizzato per bene. Si apre una finestra di valutazione. Di certo venire a Salerno, e fare questa mole di gioco senza concretizzare nei primi 30 minuti resta un rammarico. In questo momento ci sono fibrillazioni come in tutte le piazze importanti, vedendo le due formazioni in campo pensavo che non debbano fare questa categoria, ma tocca farle, accettando che ci sia una squadra in testa che vola, il tempo non permette di fare grosse valutazioni a livello progettuale a lungo termine, il blasone non ti garantisce di giocare in categorie superiori.