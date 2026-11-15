Salernitana-Catania 1-0, Cicerelli: "Ingenui sul gol, dobbiamo crederci sempre" "Abbiamo un distacco importante dal primo posto, abbiamo l'obbligo di migliorare"

Mastica amaro Emanuele Cicerelli per la sconfitta subita dal Catania sul campo della Salernitana. "La partita l'abbiamo preparata bene, l'inizio è stato buono ma ci è mancata la qualità per trovare il vantaggio. Abbiamo commesso qualche errore di troppo e ci siamo abbassati. Poi la Salernitana, anche se sta vivendo un momento difficile, è una squadra di qualità. E l'episodio in cui abbiamo concesso in più ci ha punito. In occasione del gol Achik è stato sicuramente bravo, ha calciato con il piede debole sul palo lontano. Noi gli abbiamo concesso troppo spazio, potevamo scalare meglio ed uscire subito. Sicuramente c'è tanta colpa nostra, anche perché sappiamo che è un calciatore che ha numeri importanti".

Sul momento vissuto dagli etnei: "Il nostro campionato è troppo altalenante per la rosa che abbiamo a disposizione. Oggi il divario in classifica è addirittura aumentato ed è importante. Noi abbiamo il dovere e l'obbligo di migliorare e crederci. Abbiamo un obbligo e una responsabilità di non mollare fino alla fine".