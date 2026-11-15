Frana sull’Amalfitana: a Positano resta ancora chiusa la Statale 163 Si spera di riuscire a risolvere per la giornata di lunedì

Prosegue l’attività di Anas per il ripristino della viabilità sulla strada statale 163 “Amalfitana”, chiusa questa mattina al traffico, in entrambe le direzioni, al km 9,500 in località Tordigliano, nel comune di Vico Equense, e al km 8,200 nel territorio comunale di Positano, a causa di una frana dovuta al forte maltempo che ha interessato l'intera Costiera Amalfitana dalle prime ore di oggi.

Domani, in coordinamento con il Comune, verranno eseguite ulteriori attività tecniche e di messa in sicurezza per consentire la riapertura della strada.

Il traffico resta deviato temporaneamente al km 4,800 a Piano di Sorrento e sulla viabilità locale indicata sul posto.

In questa fase sono in corso le operazioni di pulizia della carreggiata dopo il dilavamento di stamattina. Data la grande quantità di materiale, non si concluderanno entro stasera.

Per questo la Statale Amalfitana resta chiusa al transito in località Tordigliano, nel Comune di Vico Equense, per tutta la notte e almeno fino alla mattinata di domani, lunedì 16 novembre, quando i lavori riprenderanno.

La riapertura dipenderà dal completamento della pulizia. Saranno monitorati anche il meteo e l'effetto di eventuali nuove piogge sul versante e sulla carreggiata.

"Vi invitiamo a organizzare per tempo i vostri spostamenti e a considerare il tratto non percorribile", l'appello del Comune di Positano. "Ringraziamo il Sindaco di Vico Equense Peppe Aiello, l'Anas, le Polizie Municipali di Positano e di Vico Equense e i nuclei di Protezione Civile per la collaborazione a tutela della sicurezza degli utenti".