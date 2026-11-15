Maltempo nel Salernitano: cittadini salvati in gommone dai vigili del fuoco Giornata caratterizzata da decine d’interventi in tutta la provincia

Continuano le operazioni dei Vigili del Fuoco con il nucleo fluviale per soccorso alla popolazione nelle zone di San Marzano sul Sarno. A seguì di allagamenti, alcune persone hanno avuto difficoltà, restando bloccate in casa o in auto. Fortunatamente sembra iniziare in ogni caso a rientrare l'emergenza che per tutta la giornata ha messo in ginocchio il territorio.

Dalle prime ore di questa mattina, infatti, una intensa ondata di maltempo ha interessato il territorio provinciale: vigili del fuoco impegnati in decine di interventi per la rimozione di alberi pericolanti e la messa in sicurezza di dissesti di elementi costruttivi, con le criticità maggiori concentrate nell'area compresa tra i comuni di Scafati, Battipaglia, Eboli e Pontecagnano. Contestualmente è attivo il monitoraggio costante del livello idrometrico del fiume Sarno, nel tratto tra Scafati e San Marzano.

Per far fronte alle richieste di intervento potenziato il dispositivo di soccorso provinciale.