Maltempo nel Salernitano: cittadini salvati in gommone dai vigili del fuoco

Continuano le operazioni dei Vigili del Fuoco con il nucleo fluviale per soccorso alla popolazione nelle zone di San Marzano sul Sarno. A seguì di allagamenti, alcune persone hanno avuto difficoltà, restando bloccate in casa o in auto. Fortunatamente sembra iniziare in ogni caso a rientrare l'emergenza che per tutta la giornata ha messo in ginocchio il territorio.
Dalle prime ore di questa mattina, infatti, una intensa ondata di maltempo ha interessato il territorio provinciale: vigili del fuoco impegnati in decine di interventi per la rimozione di alberi pericolanti e la messa in sicurezza di dissesti di elementi costruttivi, con le criticità maggiori concentrate nell'area compresa tra i comuni di Scafati, Battipaglia, Eboli e Pontecagnano. Contestualmente è attivo il monitoraggio costante del livello idrometrico del fiume Sarno, nel tratto tra Scafati e San Marzano.
Per far fronte alle richieste di intervento potenziato il dispositivo di soccorso provinciale.