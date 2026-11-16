Scafatese, il ko di Potenza fa male. Facciolo: "Ci servirà da lezione"

Il tecnico non si abbatte: "Continueremo sulla strada che ci ha portato in alto"

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Scafati.  

Una sconfitta pesante. La Scafatese crolla all’esame capolista. Il Potenza vola sulle ali dell’entusiasmo e si sbarazza con un rotondo 4-0 dei canarini. Un ko che fa male per la forma e soprattutto sul morale di una squadra arrivata alla super sfida del Viviani con tutt’altre ambizioni. “Nel primo tempo la squadra è stata bene in campo, ha concesso poco e ha dimostrato di poter giocare la propria partita – ha spiegato nel post-gara mister Facciolo -. Nella ripresa, dopo aver avuto l'occasione per segnare e non averla concretizzata, abbiamo concesso quella situazione che ha portato al 2-0. Il Potenza è stato bravissimo a ripartire e a sfruttarla. Da quel momento ci siamo disuniti, abbiamo perso un po' di misura e anche quella che è la nostra idea di gioco. La partita è diventata un continuo andare avanti e indietro”.

“Dobbiamo imparare”

Facciolo si affida però alla forza di reazione del suo gruppo: “Sicuramente il risultato è pesante, soprattutto per quello che abbiamo fatto vedere nei primi 55 minuti. Ci sono stati diversi episodi che ci hanno condannato. Anche dopo il 3-0 abbiamo avuto qualche situazione e qualche occasione che non siamo riusciti a concretizzare. Sono partite che devono insegnarci a stare in campo per tutti i 95 minuti, a coprire gli spazi e a capire quando un compagno ha bisogno di un aiuto in più. Dobbiamo analizzare la gara e rivedere le situazioni per correggere gli errori, soprattutto quelli che ci portano a subire gol quando gli avversari ripartono. Dobbiamo imparare a riaggredire subito quando perdiamo il pallone e a limitare le ripartenze. È una partita che deve insegnarci tanto: dobbiamo capire cosa non ha funzionato e ricominciare a lavorare per tornare sulla strada che avevamo seguito fino a oggi”.

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