Tragedia ad Angri, donna trovata morta in casa con ferite d'arma da taglio L'allarme lanciato da uno dei due figli, indagini in corso

Tragedia nella notte ad Angri dove una donna di 50 anni è stata rinvenuta priva di vita nella sua abitazione di via don Carlo La Mura. Sul corpo sono stati individuati diverse ferite d'arma da taglio che ne hanno provocato il decesso. Il sospetto è che possa essere stata uccisa. A lanciare l'allarme, intorno alle 5.30, è stato uno dei suoi due figli. La donna era rimasta vedova da qualche tempo.

La Procura di Nocera Inferiore ha disposto il sequestro della salma che dovrà essere sottoposta ad autopsia. Indagini in corso da parte dei carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore che in questa fase sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto. I militari stanno passando al setaccio l'abitazione di via don Carlo La Mura, anche con l'ausilio dei colleghi della scientifica, per ricercare elementi utili alla definizione della vicenda.