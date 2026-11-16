Salernitana, la Casertana crolla a Cosenza: "Testa bassa e pedalare" Sconfitta amara in Calabria e faccia a faccia con i tifosi: "Non possiamo aspettare 20 minuti"

La Salernitana si rialza. La Casertana cade a Cosenza. I falchetti crollano nel primo tempo e non riescono a rialzarsi nel secondo tempo. Vantaggio calabrese dopo appena 7' con Energe che si accentra ed insacca di sinistro. Al 28' arriva il raddoppio con Cimino che approfitta di una leggerezza dei falchetti. Nella ripresa la Casertana fa la partita e inizia il forcing. Di Tacchio trova il palo di testa. Poi è Manconi a riaprire la gara con una spettacolare rovesciata. Inizia l'assalto rossoblù, ma il risultato resta fermo sul 2-1.

Le parole di Stellone

Nel post-gara, il tecnico rossoblu: "Mi ritrovo a commentare la seconda sconfitta nelle ultime tre; partite intervallate dalla vittoria con il Casarano in cui, comunque, avremmo potuto fare meglio. L'inizio è stato tragico con quel gol preso mentre noi eravamo schierati, così come era già successo a Giugliano. Errori che complicano le cose perchè l'avversario ha arretrato il baricentro e si è difeso. Abbiamo sì tenuto il pallino, ma nel primo tempo non abbiamo creato niente. Abbiamo provato a cambiare gli interpreti perchè la gara era ancora lunga e poteva essere ripresa. Ci siamo quasi riusciti perchè abbiamo avuto una buona reazione. Dopo il gol di Manconi ci sono state altre situazioni che, purtroppo, non hanno portato al pari. Di positivo c'è la reazione, di negativo che c'hanno fatto due tiri e due gol. Il primo gol non dobbiamo prenderlo, perchè incanala la gara così come i nostri avversari vogliono. Dobbiamo lavorare di più. Testa bassa e pedalare. Non posso recriminare a livello di impegno, ma non dobbiamo partire come oggi e nella gara di Giugliano. Ci dispiace per i nostri tifosi che erano venuti i tanti; ci siamo preso degli insulti che ci stanno. Ma questi ragazzi la maglia la sudano, dobbiamo soltanto evitare di aspettare 20 o 30 minuti primi di iniziare a giocare così come sappiamo".