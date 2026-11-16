Ex Salernitana, Lotito ricorda: "Multiproprietà è una limitazione" L'ex co-patron granata: "La Reggina è di mio figlio, è indipendente dalla Lazio"

Il riferimento è alla Salernitana. Claudio Lotito rievoca il suo passato da co-patron granata. Lo fa in conferenza stampa, mentre la sua Reggina vola. «Esiste una norma che ha voluto l’ex presidente della Federazione (Gabriele Gravina ndr.) che ai tempi ha costretto alla cessione della Salernitana a mezzanotte ed un minuto del 31 dicembre. La stessa non era neanche più gestita da me dall’1 luglio 2021, ma dal Trust. Per me è assurdo che la limitazione sulla doppia proprietà comprenda il quarto grado affine, per cui un cugino di mia moglie non può acquistare una squadra di calcio».

“La Reggina è indipendente dalla Lazio”

«Qui bisogna costruire un futuro e io voglio farlo attraverso gli investimenti, la voglia, il carisma e il coinvolgimento, anche per questo ho deciso di scendere nuovamente in campo a livello federale. Ho avuto conferma di aver costruito una squadra umile e determinata, è una famiglia. Una squadra che capisce l’importanza di rappresentare un territorio. Ho preso la Reggina per consentire ai reggini di sentirsi orgogliosi di questi ragazzi. I territori menomati dalla possibilità di rinascita sportiva sono stati e sono tuttora tantissimi, perché bisogna porre un freno a tutto ciò? Cosa cambia se la Reggina arriva in Serie B? Le norme devono essere funzionali all’interesse collettivo: se la legge è sbagliata bisogna cambiarla. La Reggina è a tutti gli effetti di mio figlio, che ha ritenuto giusto fare quest’investimento ed è completamente indipendente dalla Lazio».