Blitz nel Salernitano: sequestrate pedane, blocchi di legno e chiodi Operazione della Guardia di Finanza: denunciato il titolare di un'azienda

Nei giorni scorsi, ufficiali di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza della Compagnia di Scafati hanno denunciato il titolare di un'impresa per i reati di contraffazione di marchi, commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.

Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia giudiziaria, i militari hanno sottoposto a controllo un'impresa specializzata nella riparazione e vendita di pedane da carico. Nel corso dell'attività ispettiva sono state sequestrate 460 pedane recanti il marchio "Epal", 1.440 blocchetti in legno già marchiati "Epal", ritenuti illecitamente detenuti, nonché 102.130 chiodi destinati alla realizzazione delle stesse.

