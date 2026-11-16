Addio ad Emilio Rocco, storico macellaio di Baronissi Ha interpretato una tradizione familiare di tre generazioni, il ricordo dei nipoti

Generazioni e generazioni sono cresciute sentendolo nominare. Perché a Baronissi (e dintorni) bastava dire “vag' da 'Miliuccio” per identificare quella macelleria che per più di un secolo e mezzo si è tramandata di padre in figlio.

Da qualche giorno Emilio Rocco, per tutti 'Miliuccio, ha lasciato la vita terrena ad 89 anni. Ma il suo ricordo continua a rivivere nei racconti e negli aneddoti di quanti gli hanno voluto bene e lo hanno stimato.

'Miliuccio è stato l'ultimo interprete di una longeva tradizione familiare che ha visto alternarsi tre generazioni alla guida della storica macelleria di via Nicola Farina, 33, dove venerdì 13 novembre è tornato per l'ultima volta.

Fondata nel 1860 da Alfonso Rocco, è stata poi tramandata a Matteo Rocco che, negli anni '40 del '900, ha passato il testimone al figlio Emilio, rimasto in attività fino al 2024 quando un malore lo costrinse ad uno stile di vita meno sacrificante.

Uomo dedito al lavoro, alla famiglia e al rispetto, Emilio ha condiviso il suo percorso con la moglie per 66 anni. Valori che ha trasmesso anche alle quattro figlie Fortunata, Mariella, Anna e Alfonsina, due delle quali hanno seguito le orme paterne, avviando attività commerciali sul territorio che, a loro volta, hanno tramandato ai figli.

Uomo di valore, inconfondibile per il suo stile, ha vestito sempre, per gli ottanta anni di attività, in giacca e cravatta, intrattenendo i suoi clienti con il consueto sorriso e, a volte, cantando le amate canzoni della tradizione napoletana. Un uomo d'altri tempi che lascia un’eredità di valore e di rispetto per il prossimo.



Di seguito il messaggio dei nipoti:

Caro nonno,

Oggi siamo qui per salutarti, ma soprattutto per dirti grazie.

Non è facile trovare le parole in un momento come questo. Ci sono tanti ricordi che ci tornano alla mente, tante cose che vorremmo dirti e un grande sentimento di gratitudine per tutto quello che sei stato per noi.

Ci sono uomini che nella vita non hanno bisogno di grandi parole per lasciare un segno. Uomini che parlano attraverso i gesti, attraverso il sacrificio quotidiano, il lavoro e l’amore per la propria famiglia.

Tu sei stato uno di quegli uomini.

Se dovessimo raccontare che persona eri, probabilmente basterebbero poche parole: un uomo buono, affettuoso, onesto, un grande lavoratore e, soprattutto, una persona che ha sempre messo la propria famiglia al primo posto.

Hai dedicato tanti anni della tua vita al lavoro, svolgendo con passione e dedizione il mestiere di macellaio. Un mestiere fatto di sacrifici, di giornate che iniziavano presto, di fatica, di responsabilità e di un impegno che non è mai venuto meno.

Per te il lavoro non è stato soltanto un modo per guadagnarti da vivere, ma un’espressione di dignità, di serietà e di rispetto. Hai sempre creduto che le cose andassero fatte bene, con onestà e con dedizione.

Hai lavorato tanto, non soltanto perché era il tuo dovere, ma perché sapevi che dietro ogni sacrificio c’era qualcosa di più importante: il benessere e la serenità della tua famiglia.

E forse è proprio questo uno degli insegnamenti più grandi che ci lasci: l’amore non si dimostra soltanto con le parole, ma soprattutto con quello che si fa ogni giorno per le persone a cui si vuole bene.

Accanto all’amore per la famiglia e per il lavoro, c’è stato poi un altro grande amore che ti ha accompagnato per tutta la vita: la tua Baronissi.

Per te Baronissi non è stata soltanto la città in cui vivere, ma una parte importante della tua storia e della tua identità. Eri profondamente legato alla tua terra, alla sua gente e alle sue tradizioni. Amavi la tua città, te ne interessavi e ne avevi a cuore il presente e il futuro.

Era il luogo delle tue radici, dei tuoi affetti, del tuo lavoro e di una vita intera. Un legame sincero, fatto di appartenenza, di rispetto e di amore per la propria comunità.

Sei stato un punto di riferimento per i tuoi figli e per noi nipoti. Un uomo su cui si poteva sempre contare, presente, premuroso, capace di far sentire il proprio affetto anche attraverso i gesti più semplici.

Nonostante gli impegni e le fatiche di una vita intera, il pensiero per la famiglia non è mai venuto meno. C’era sempre una preoccupazione, un consiglio, un modo per assicurarti che tutti stessero bene.

E oggi, ripensando a te, ci rendiamo conto di quanto siano preziose proprio queste piccole cose, che spesso diamo per scontate quando abbiamo la fortuna di viverle ogni giorno.

Ci hai insegnato il valore del lavoro, dell’onestà, del rispetto e della parola data. Ci hai insegnato che nella vita bisogna impegnarsi, affrontare le difficoltà senza arrendersi e, soprattutto, non dimenticarsi mai delle persone che ci stanno accanto.

Sono valori semplici, forse di altri tempi, ma proprio per questo ancora più importanti. Valori che oggi portiamo dentro di noi e che cercheremo, a nostra volta, di trasmettere.

Perché la vera ricchezza di un uomo non si misura in ciò che possiede, ma in ciò che riesce a lasciare agli altri.

E tu, nonno, ci lasci una ricchezza immensa.

La lasci ai tuoi figli, che hanno avuto in te un padre e un punto di riferimento. La lasci a noi nipoti, che abbiamo avuto il privilegio di crescere conoscendo un uomo autentico, forte, abituato a rimboccarsi le maniche e ad affrontare la vita con coraggio.

Oggi il dolore per la tua perdita è grande, perché quando se ne va un nonno non perdiamo soltanto una persona cara. Perdiamo un pezzo della nostra storia, delle nostre radici, di quel mondo di ricordi e affetti che ci ha accompagnato fin da bambini.

Ci mancheranno la tua voce, i tuoi gesti, le tue attenzioni e tutte quelle abitudini che facevano parte della nostra vita.

Ma insieme alla tristezza c’è anche un sentimento profondo di gratitudine. La gratitudine per averti avuto nella nostra vita, per aver condiviso con te tanti momenti e per poter portare dentro di noi qualcosa di te, per sempre.

Ci piace pensare che, dopo una vita trascorsa a lavorare, a sacrificarti e a prenderti cura della tua famiglia, sia arrivato anche per te il momento di riposare.

Quel riposo che gli uomini come te, sempre abituati a fare e a dare, troppo spesso si sono concessi poco.

Oggi ti affidiamo al Signore, con la speranza e la fede che possa accoglierti nella Sua pace.

E mentre ti salutiamo, vogliamo farti una promessa: cercheremo di custodire e tramandare tutto ciò che ci hai insegnato, perché il valore di una vita non si esaurisce nel giorno in cui finisce, ma continua nelle persone che quella vita ha saputo amare e formare.

Se oggi siamo le persone che siamo, una parte del merito è anche tua. Dei tuoi insegnamenti, del tuo esempio e dei valori che hai saputo trasmetterci, spesso senza nemmeno bisogno di pronunciare una parola.

Grazie per essere stato un grande lavoratore, un padre, un nonno e, prima di ogni altra cosa, un grande uomo.

Grazie per tutto quello che hai fatto per la tua famiglia, per l’affetto che non ci hai mai fatto mancare e per averci insegnato, con il tuo esempio, cosa significa essere una persona perbene.

Ti porteremo sempre con noi, nei nostri ricordi, nei nostri gesti e in quei valori che abbiamo imparato guardando te.

Buon viaggio, nonno.

Siamo e saremo sempre orgogliosi di te.