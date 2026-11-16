La Salernitana apre la crisi Catania: squadra in ritiro e Longo ora trema Il ko dell'Arechi non è andato giù ai siciliani: squadra in ritiro e confronti coi calciatori

Un ko pesantissimo. Emilio Longo aveva parlato chiaro dopo l'inciampo del suo Catania con la Salernitana: "Mi assumo tutte le responsabilità, ma probabilmente è arrivato il momento che ce le prendiamo tutti, altrimenti abbiamo risolto poco". Un messaggio che non è passato inosservato e che ha spinto il Catania a far scattare immediatamente l'allarme. Contatti con Longo per fare il punto della situazione ma anche con i calciatori. Confronti per capire i motivi di prestazioni così deludenti, soprattutto fuori casa.

Tutti in ritiro

Nel pomeriggio la comunicazione del club: "Il Catania Football Club rende noto di aver deciso che la prima squadra da stasera andrà in ritiro". Concentrazione massima. E si ragiona sulla posizione di Longo. L’intenzione del club è di confermare ancora il tecnico fino alla gara contro il Bari per capire che reazione ci sarà. Ma la situazione potrebbe cambiare rapidamente.