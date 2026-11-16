BarlettaCittàDiLuce, un salernitano direttore artistico degli eventi natalizi Il salernitano Giuseppe Napoli sarà protagonista nella città pugliese

Parla anche un po' salernitano il Natale della città di Barletta. A guidare il coordinamento degli eventi e la comunicazione sarà Giuseppe Napoli - 47 anni, giornalista del Mattino e comunicatore pubblico di Mercato San Severino ma dalle origini fiscianesi - con esperienze nella pubblica amministrazione a Nocera Superiore, Baronissi e Capaccio Paestum nel ruolo di portavoce del sindaco e addetto stampa.



L’ufficialità è giunta nei giorni scorsi, battezzata anche dal primo incontro con l’Amministrazione, con le associazioni di categoria e con il sopralluogo nella città pugliese famosa per la Disfida. Il neo direttore artistico si occuperà della stesura del cartellone degli eventi ed il coordinamento della fase comunicativa, a partire da quello inaugurale previsto per domenica 29 novembre con il cerimoniale d’accensione del grande albero in piazza Aldo Moro da parte del sindaco ed il concerto dal vivo di un artista musicale.

A corollario una serie di iniziative collocate distribuite in diversi punti della città pugliese, che conta circa 100mila abitanti, a cura delle associazioni del territorio.



Ad accompagnare gli eventi natalizi sui social sarà l’hashtag #BarlettaCittàDiLuce