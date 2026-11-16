Baronissi, Petta chiarisce: "La maggioranza che governa la città è compatta" "Continuiamo ad amministrare e non ci faremo fermare"

“Voglio intervenire con chiarezza sul comunicato diffuso da Casa Riformista Baronissi, Baronissi del Popolo, Insieme per Baronissi e Italia Sovrana, che descrive l'ultimo Consiglio comunale di Baronissi come il teatro di una presunta crisi della maggioranza che sostiene la mia amministrazione. Partiamo dai fatti: la maggioranza che governa il Comune di Baronissi è compatta e continua a sostenere l'azione amministrativa". A dirlo è Anna Petta, sindaca di Baronissi e dirigente regionale del Partito Democratico.

"È vero che su uno specifico punto all'ordine del giorno si è registrato il voto contrario di un consigliere di maggioranza, ma trasformare un singolo voto in una presunta crisi politica è un'operazione strumentale e profondamente distante dalla realtà. Un voto contrario su un singolo argomento non cancella il lavoro di una squadra, non determina una spaccatura e soprattutto non mette in discussione il sostegno all'amministrazione. Se c'è stato un momento di tensione durante il Consiglio comunale, è necessario raccontare anche come si sono svolti realmente i fatti. Sono stati i rappresentanti dell'opposizione ad accendere i toni in maniera scomposta, alimentando uno scontro che nulla ha a che vedere con una presunta divisione della maggioranza. Non si può esasperare il confronto e poi tentare di attribuire ad altri la responsabilità di quanto accaduto".

"Trovo poi francamente surreale che a voler dare lezioni di politica siano sigle che, nella realtà cittadina, non esprimono una riconoscibile forza politica e che sembrano aggrapparsi a partiti e movimenti senza una concreta consistenza sul territorio. Ancora più grave è che si pretenda di alimentare un dibattito pubblico senza avere nemmeno il coraggio di mettere nomi e cognomi sotto le proprie dichiarazioni. La politica richiede responsabilità e coraggio: chi attacca deve avere almeno la dignità di firmare ciò che scrive. Non accettiamo che si tenti di delegittimare il lavoro della maggioranza che amministra Baronissi attraverso comunicati costruiti per alimentare polemiche e rappresentare una città amministrativamente ferma e una coalizione politicamente divisa. È una narrazione falsa, che respingiamo con forza. Anzi, invitiamo queste sigle al Comune per un confronto leale e vis a vis: fare politica significa avere il coraggio di metterci la faccia, esporsi e non nascondersi dietro comunicati anonimi. La mia amministrazione continuerà a lavorare con tutti i consiglieri e le forze politiche che compongono la maggioranza, nel rispetto dei ruoli e con un unico obiettivo: portare avanti gli impegni assunti con i cittadini di Baronissi. A chi immagina divisioni e crisi rispondiamo con la realtà dei fatti: il Comune di Baronissi ha una maggioranza politica che sostiene la sindaca, una squadra che governa e un'amministrazione che va avanti. Chi non è in grado di costruire un'alternativa credibile non può pensare di farlo amplificando un singolo voto e inventando difficoltà che non esistono. Baronissi merita una politica seria, non comunicati deliranti di sigle che cercano visibilità senza avere il coraggio di assumersi fino in fondo la responsabilità delle proprie parole. Noi ci mettiamo la faccia, continuiamo ad amministrare e non ci faremo fermare da chi sa soltanto alimentare polemiche. Ai cittadini interessano i risultati, non i teatrini di chi cerca disperatamente spazio politico”.