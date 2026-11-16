Sicurezza per banche e poste, siglato un protocollo in Prefettura a Salerno Ha l'obiettivo di aumentare la prevenzione

Sottoscritto presso il Palazzo di Governo il “Protocollo d’Intesa per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche, degli uffici postali e dei rispettivi clienti” tra la Prefettura di Salerno, l’Associazione Bancaria Italiana e Poste Italiane S.p.A, presenti anche le Forze di Polizia e i rappresentanti delle banche e degli uffici postali aderenti, presenti nella provincia di Salerno.

L’accordo, che era già stato siglato a inizio anno con ABI, viene ora allargato anche a Poste Italiane, consolidando la collaborazione tra Prefettura, Forze di Polizia, settore bancario e postale. L’obiettivo prioritario è rafforzare le difese contro rapine, reati predatori, atti vandalici e minacce terroristiche. Quest’ultima versione, inoltre, pone un’attenzione crescente anche ai rischi “cyber” e all’uso distorto delle nuove tecnologie, inclusa l’Intelligenza Artificiale.

L’intesa punta a rafforzare innanzitutto la sicurezza delle comunità che ospitano filiali e sportelli ATM, poiché ogni evento criminoso ai danni delle banche e delle poste incide direttamente sul senso di sicurezza percepito dai cittadini e sulla vivibilità dei territori.

Il protocollo tiene conto inoltre, dell’evoluzione della criminalità, ormai sempre più “ibrida”, combinando modalità tradizionali e strumenti tecnologici avanzati. L’obiettivo è rafforzare la prevenzione, innalzando costantemente gli standard di sicurezza a tutti i livelli e scambio informativo tempestivo con le Forze di Polizia.

Le banche e le poste si impegnano, inoltre, a segnalare immediatamente eventuali criticità e movimenti sospetti nelle filiali e nelle aree esterne, garantendo sistemi di protezione aggiornati ed efficaci e potenziando sensibilmente gli investimenti nella sicurezza.

Parallelamente, l’accordo richiama l’attenzione sulla necessità di informare costantemente i clienti sui rischi connessi all’uso delle nuove tecnologie: l’esposizione a truffe online e frodi informatiche è in costante crescita. Solo attraverso una corretta informazione e una solida educazione, anche finanziaria, è possibile riconoscere siti non sicuri, offerte ingannevoli e tentativi di phishing, rafforzando così la difesa di clienti e risparmiatori.

L’intesa prevede altresì la costituzione dell’Osservatorio “Territori sicuri” con funzioni di monitoraggio e con l’obiettivo di rafforzare le misure e le attività di prevenzione sul territorio.