Cambia...menti, nel Salernitano studenti in campo contro la violenza di genere Il liceo scientifico Tasso promuove un concorso letterario

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il liceo scientifico "T. Tasso" di Salerno promuove un concorso letterario dal titolo “CAMBIA…MENTI”, rivolto a gli studenti frequentanti le classi terze delle scuole secondarie di primo grado del territorio. Il tema” La forza delle parole contro la violenza” è un invito a trasformare la scrittura in un'occasione di denuncia, consapevolezza e cambiamento. L’iniziativa, infatti, nasce dalla volontà di coinvolgere attivamente gli studenti in un percorso di crescita civile e culturale, offrendo loro uno spazio in cui esprimere pensieri, emozioni e riflessioni.

Per i primi tre classificati sono previsti i seguenti premi:

Primo classificato: una pennetta USB;

Secondo classificato: una gift card Feltrinelli;

Terzo classificato: due libri classici della letteratura.

A tutti gli studenti partecipanti sarà inoltre consegnato un attestato di partecipazione, quale riconoscimento dell'impegno e della sensibilità dimostrati.

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 24 novembre presso il Palazzetto dello Sport di Sant'Antonio di Pontecagnano, nell'ambito di una manifestazione organizzata e realizzata con il coinvolgimento di tutte le classi del Liceo Scientifico “T. Tasso” di Salerno. La mattinata sarà arricchita da un programma di esibizioni artistiche che vedrà gli studenti protagonisti attraverso canti, balli e monologhi, dando voce, con linguaggi espressivi differenti, a un messaggio comune: dire no alla violenza e sì alla cultura del rispetto. Attraverso questa iniziativa, la scuola rinnova il proprio impegno educativo nella formazione di cittadini consapevoli, capaci di riconoscere e contrastare ogni forma di discriminazione e prevaricazione.