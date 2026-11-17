Italia Nostra chiede all'Autorità portuale di ridurre l'inquinamento marittimo L'incontro con il presidente Cuccaro per adottare il "Blu agreement" nello scalo

In rappresentanza di Italia Nostra, Rosa Carafa, Enzo Ragone e Gianpaolo Lambiase hanno incontrato, presso gli uffici di via Roma a Salerno, il presidente ed il segretario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale a cui hanno proposto l’applicazone del cosiddetto “Blue Agreement” per i porti di Salerno e Napoli. "C’è stata piena disponibilità del presidente Eliseo Cuccaro e del segretario Giuseppe Grimaldi ad intraprendere ogni attività utile alla concretizzazione della proposta", spiegano i promotori dell'iniziativa.

Il Salerno Blue Agreement è un accordo (già consolidato in altre città portuali, vedi Genova) finalizzato prioritariamente alla riduzione delle emissioni atmosferiche inquinanti prodotte dalle navi nel porto di Salerno. In attesa dell’attivazione dell’elettrificazione delle banchine (cold ironing), l’accordo Salerno Blue Agreement impegna le compagnie aderenti a utilizzare ogni soluzione disponibile ed efficace per ridurre le emissioni inquinanti.

"L'accordo non ha solo l’obiettivo di consolidare la sinergia tra istituzioni, armatori ed agenzie marittime, anche Il Comune di Salerno dovrà partecipare ed unirsi alla Capitaneria ed all'Autorità portuale per supportare la sostenibilità urbana delle aree limitrofe agli scali. L'accordo è utile a migliorare l’interazione porto-città (anche con la previsione di interventi rigenerazione ambientale delle aree retroportuali e/o interventi di «minimo impatto» della viabilità di raccordo porto-autostrade), e per regolamentare e rendere più agevole, meno gravoso il flusso di camion da e per l’area portuale", ricordano dall'associazione.

"Premesso che non si deve penalizzare l'economia del mare, a Salerno è indispensabile gestirne lo sviluppo per le sue molteplici complessità: tutela ecosistema locale; tutela salute della popolazione; interventi per l'adeguamento del porto; sviluppo turistico oltre le località costiere. La specificità del porto di Salerno richiede che l'accordo Salerno Blue Agreement sia esteso alla partecipazione di rappresentanti del mondo ecologista e sociale. La delegazione di Italia Nostra ha poi affrontato anche il tema dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare, cioè dell’organo istituzionale di consultazione e collaborazioni strategiche/progettuali per lo sviluppo dell'area porto-città che garantisce il dialogo quotidiano tra l'Autorità portuale e la comunità economico-professionale dello scalo. E’ auspicabile un Organismo di Partenariato allargato, per i progetti di Interazione Porto-Città, che assicuri un colloquio periodico con il Comune di Salerno, la Regione Campania e con rappresentanti della società civile. Ruolo fondamentale dovrà assumere la stretta collaborazione tra Capitaneria di porto ed ARPAC per i controlli, le ispezioni, i dati sul monitoraggio ed il livello di adempimento degli armatori utili a verificare l’uso da parte delle navi di carburanti «puliti» e/o di idonei sistemi di depurazione (Scrubber a circuito chiuso) dei fumi prodotti", conclude la nota di Italia Nostra.