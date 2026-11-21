Salerno, i carabinieri celebrano la Virgo Fidelis La celebrazione è stata officiata dall'arcivescovo Andrea Bellandi

I carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno celebrato la Virgo Fidelis, patrona della Benemerita nonché la Giornata dell’Orfano. Per l’occasione, presso la chiesa di Sant’Agostino, l’arcivescovo della Diocesi di Salerno - Campagna - Acerno, Andrea Bellandi ha celebrato la Santa Messa commemorativa.

Alla celebrazione, oltre al comandante provinciale, Andrea Corinaldesi, hanno presenziato le principali autorità civili e militari della Provincia di Salerno, tra cui il Prefetto, Francesco Esposito, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte D’Appello di Salerno, Elia Taddeo, il Pprocuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Salerno, Maurizio Cardea, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Luigi Carbone, il vicario del Questore di Salerno, Gianluca Boiano, i sindaci del territorio con i rispettivi Gonfaloni, i Carabinieri “Vittime del dovere” e i familiari dei deceduti, le vedove e gli orfani assistiti dall’'Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri, una rappresentanza dell’Arma in congedo e dell’Associazione Nazionale Forestali, i delegati delle associazioni professionali a carattere sindacale militare.

La celebrazione liturgica è stata solennizzata dalla corale polifonica della parrocchia, musicalmente accompagnata dalle note di pianoforte e di violini della famiglia Gibboni.