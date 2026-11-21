Salernitana, Di Bari fa ricaricare le pile. E ritrova un 'titolarissimo' Il tecnico sceglie due giorni di riposo dopo le fatiche di Caserta. Col Monopoli possibili novità

Due giorni di riposo per tirare il fiato. La Salernitana respira. Dopo il pari di Caserta, Vito Di Bari sceglie di allentare la presa. Per la Bersagliera quarantotto ore per archiviare il derby del Pinto e ripartire. I calciatori della Salernitana torneranno ad allenarsi lunedì 23 novembre al centro sportivo Mary Rosy, con ripresa alle ore 15:00. Il gruppo di mister Di Bari riprenderà la preparazione in vista della prossima sfida di campionato, in programma sabato 28 novembre allo stadio Arechi contro il Monopoli (sabato ore 17:30).

Le novità

L'attenzione è rivolta alle condizioni di Celiento, atteso da esami diagnostici per fare il punto della situazione dopo il problema muscolare che lo ha fermato nel primo tempo della sfida con la Casertana. Contro i biancoverdi ci sarà il rientro di Tascone, che ieri ha scontato il turno di squalifica e tornerà in cabina di regia. Di Bari potrà lavorare anche sulla condizione di Varela Djamanca e La Gumina, rientrati in extremis, con la punta che è scesa in campo nel finale di gara.