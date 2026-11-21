Salerno, blitz del Nos nella zona orientale: chiuso un centro estetico abusivo Effettuati anche diversi interventi contro il bivacco

Espulsione di un cittadino straniero, chiusura di un centro estetico abusivo, due persone deferite all'Autorità giudiziaria e una serie di interventi contro il bivacco e per il ripristino del decoro urbano. È il bilancio delle attività svolte dal Nucleo Operativo Sicurezza della Città di Salerno nel periodo compreso tra il 12 e il 19 novembre.

Sul fronte della sicurezza e dell'immigrazione, è stata eseguita l'espulsione dal territorio nazionale di un cittadino di nazionalità egiziana, accompagnato direttamente all'imbarco. L'operazione è stata condotta congiuntamente con la Questura di Salerno.

Importante anche l'attività di polizia amministrativa nella zona orientale della città, dove è stata disposta ed eseguita la chiusura di un centro estetico abusivo. Nel corso dell'intervento sono stati sequestrati la merce e le attrezzature presenti all'interno dei locali.

Particolare attenzione è stata riservata al contrasto del bivacco nelle stazioni metropolitane di Mercatello e Parco Arbostella, dove sono stati effettuati ripetuti controlli, con l'allontanamento dei soggetti sorpresi a bivaccare e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative. Durante uno degli interventi, un uomo sorpreso a soddisfare i propri bisogni fisiologici all'interno della stazione di Mercatello è stato deferito all'Autorità giudiziaria.

Un ulteriore intervento è stato effettuato all'alba del 19 novembre al Parco del Mercatello, nell'area dell'Orto Botanico. Qui un uomo e una donna, sorpresi a bivaccare, sono stati allontanati e sanzionati.

Contestualmente è stato richiesto l'intervento di Salerno Pulita, che ha provveduto alla pulizia e al completo ripristino dell'area, risultata vandalizzata.

Infine, in piazza Gian Camillo Gloriosi, gli operatori hanno deferito all'Autorità giudiziaria un uomo trovato sulla pubblica via, senza giustificato motivo, in possesso di un coltello della lunghezza di 16 centimetri.

Il bilancio settimanale comprende dunque due deferimenti all'Autorità giudiziaria, un'espulsione con accompagnamento diretto all'imbarco, una chiusura di attività abusiva con sequestro di merce e attrezzature e diversi interventi per il contrasto del bivacco e la tutela del decoro urbano.

