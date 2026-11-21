Impianti sportivi, dalla Regione Campania arrivano 10 milioni per Scafati Sarà anche possibile riqualificare il "PalaMangano"

Si è svolta presso l’Assessorato al Governo del Territorio della Regione Campania la Cabina di Regia per la condivisione del Programma di Rigenerazione Integrata Urbana Sostenibile (PRIUS) presentato dalla città di Scafati. È stato condiviso all’unanimità il Programma e i quattro interventi proposti dal Comune. La seduta, presieduta dal sindaco di Scafati ì, Angelo Pasqualino Aliberti, si è conclusa con il parere favorevole del Responsabile dell’Obiettivo Specifico (ROS) e dell’Autorità di Gestione PR FESR Campania.

Il programma beneficia di un finanziamento immediato di oltre 10,8 milioni di euro. A questa somma potranno aggiungersi altri 2,7 milioni di euro a titolo di premialità, se saranno raggiunti i target stabiliti. Con l’intesa si apre la fase in cui Comune e Regione definiranno e svilupperanno gli interventi.

Il PRIUS di Scafati ruota attorno alla realizzazione di un “Polo Sportivo Diffuso”, che guida un processo più ampio di rigenerazione urbana, ambientale e sociale. Gli impianti sportivi servono a riqualificare il territorio, a ricucire le discontinuità infrastrutturali e a recuperare le aree urbane più fragili. Diventano così spazi pubblici accessibili e luoghi di aggregazione, inclusione e contrasto al degrado sociale, a sostegno della pratica sportiva e di stili di vita sani.

Gli interventi riguardano la costruzione di nuovi impianti con soluzioni ecosostenibili e la riqualificazione delle strutture esistenti, con particolare attenzione alle aree periferiche e ai contesti più esposti alla marginalità. Tra questi c’è un nuovo impianto sportivo polivalente per il calcio e l’atletica leggera, del valore di 3,5 milioni di euro. C’è anche la riqualificazione del Palazzetto dello Sport “Palamangano”, con il miglioramento della sua efficienza energetica, per 2,2 milioni di euro.

“Con la condivisione del PRIUS, Scafati dispone di oltre 10,8 milioni di euro per un programma che usa lo sport come leva di rigenerazione: un nuovo impianto per calcio e atletica, il recupero del Palamangano, interventi concentrati nelle aree periferiche – ha dichiarato l’assessore regionale al Governo del Territorio Vincenzo Cuomo – ora bisogna passare rapidamente alla progettazione e raggiungere i target fissati, che danno accesso ad altri 2,7 milioni di premialità”.

Al Programma hanno lavorato gli uffici della Direzione generale per il Governo del Territorio e quelli del Comune di Scafati, con il supporto dell’assistenza tecnica di IFEL Campania.