Salerno, dal Governo 15 milioni per le aree industriali del territorio Lo ha annunciato il deputato di Fratelli d'Italia, Imma Vietri

"Salerno e la sua provincia potranno contare su oltre 15,5 milioni di euro per interventi di potenziamento e riqualificazione delle aree industriali. I finanziamenti, destinati a Comuni e Consorzi, disposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Sud nell'ambito del programma dedicato alle zone produttive del Mezzogiorno, rappresentano un'opportunità concreta per sostenere la competitività del territorio".

Lo sostiene Imma Vietri, deputato di Fratelli d'Italia e commissario provinciale del partito a Salerno. "In particolare, le risorse sono destinate ai Comuni di Salerno (3.400.000,00 euro), Polla (2.600.000,00 euro), Sapri (1.485.958,00 euro), Mercato San Severino (1.516.686,00 euro) e Castellabate (1.117.685,00 euro), oltre che al Consorzio ASI Salerno - 1 (1.450.000,00 euro) e al Consorzio ASI Salerno - 2 (4.002.759,20 euro) - spiega - Si tratta di investimenti che consentiranno di ammodernare le infrastrutture produttive e migliorare le condizioni operative delle imprese, con ricadute positive sulle prospettive di crescita e occupazione. Il Governo Meloni dimostra con queste risorse la volontà di sostenere lo sviluppo del Mezzogiorno e della Campania. Ringrazio il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Luigi Sbarra per l'attenzione riservata ai nostri territori. Continueremo a lavorare per valorizzare il tessuto produttivo salernitano e favorire nuove opportunità di sviluppo" conclude Vietri.