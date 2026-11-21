Gioia Salernitana Primavera, il gol vittoria con lo Spezia lo firma il portiere! L'estremo difensore Cataldo regala sul gong il primo successo ai granatini

Una vittoria al cardiopalma con un epilogo da brividi. Salernitana-Spezia Primavera 2-1 ha un finale incredibile. I granatini vincono la prima partita in stagione grazie al gol del proprio portiere. Sul punteggio di 1-1, un lungo rilancio di Cataldo tradisce Altamura e fa esplodere il Troisi. Una gioia incredibile per il portiere di Giffoni Valle Piana e per i granatini che trovano la prima vittoria interna.

La partita

Lo Spezia fa la partita sin dalle prime battute: D'Ambrosio calcia all'incrocio ma Cataldo vola e salva con un super intervento. La Salernitana fa fatica nel costruire pericoli e prova ad agire di rimessa. Al 38' Vignali ci prova di testa ma vola ancora Cataldo. Nel finale di tempo è Longhi ad andare vicino al vantaggio (45').

Nella ripresa la Salernitana assedia e costruisce le occasioni migliori. Barba si fa fermare a tu per tu col portiere seppur sbilanciato, Leotta colpisce il palo, Russano devia fuori, Russo sbatte su un miracolo di Altemura. La beffa è dietro l'angolo: al 60' arriva il gol ospite con Del Sante che in contropiede fulmina Cataldo sotto misura. La Salernitana però reagisce: Barba crede in un lancio dalle retrovie, scavalca il portiere e insacca il pari. Nel finale l'apoteosi: lancio del portiere Cataldo, errore di valutazione di Altemura e gol del sorpasso. Nel recupero è spazio per la paura ma la Salernitana regge e alla fine vince.