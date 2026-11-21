Una vittoria al cardiopalma con un epilogo da brividi. Salernitana-Spezia Primavera 2-1 ha un finale incredibile. I granatini vincono la prima partita in stagione grazie al gol del proprio portiere. Sul punteggio di 1-1, un lungo rilancio di Cataldo tradisce Altamura e fa esplodere il Troisi. Una gioia incredibile per il portiere di Giffoni Valle Piana e per i granatini che trovano la prima vittoria interna.
La partita
Lo Spezia fa la partita sin dalle prime battute: D'Ambrosio calcia all'incrocio ma Cataldo vola e salva con un super intervento. La Salernitana fa fatica nel costruire pericoli e prova ad agire di rimessa. Al 38' Vignali ci prova di testa ma vola ancora Cataldo. Nel finale di tempo è Longhi ad andare vicino al vantaggio (45').
Nella ripresa la Salernitana assedia e costruisce le occasioni migliori. Barba si fa fermare a tu per tu col portiere seppur sbilanciato, Leotta colpisce il palo, Russano devia fuori, Russo sbatte su un miracolo di Altemura. La beffa è dietro l'angolo: al 60' arriva il gol ospite con Del Sante che in contropiede fulmina Cataldo sotto misura. La Salernitana però reagisce: Barba crede in un lancio dalle retrovie, scavalca il portiere e insacca il pari. Nel finale l'apoteosi: lancio del portiere Cataldo, errore di valutazione di Altemura e gol del sorpasso. Nel recupero è spazio per la paura ma la Salernitana regge e alla fine vince.