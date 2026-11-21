Salernitana, Di Tacchio e il gol dell'ex: a fine gara il colloquio con Faggiano Il primo gol coi falchetti pesa tanto. Nel post-match il faccia a faccia col ds granata

Un inserimento vincente. Il primo gol con la maglia della Casertana arriva nel momento determinante del derby con la Salernitana contro una pagina importante della sua carriera. Sulla sponda di Piovanello, il mediano non ci ha pensato due volte: si è fiondato sul pallone e sotto misura ha battuto l'incolpevole Galeotti da pochi passi. Poi la corsa verso il centro del campo, il bacio indirizzato alla tribuna che ha fatto storcere il naso ai tifosi granata che hanno preso quel gesto come un'esultanza. Punti di vista, leggi non scritte del calcio che lasciano a milioni di interpretazioni. Poi le emozioni di una sfida infinita, con il gol di Vezzoni a riprendere il guizzo di Villa. Nè vincitori nè vinti, un pari che lascia tutto cristallizzato.

Il confronto con Faggiano

A fine gara, dopo aver fatto sbollire l'adrenalina di una partita con cartellini rossi e tanta tensione, anche il chiarimento fra Daniele Faggiano e l'ex capitano della Salernitana. Il ds avrebbe voluto puntarci, lo aveva bloccato negli ultimi giorni del mercato per dare fisicità ed esperienza alla sua mediana. Di Tacchio però ha cambiato idea sul gong, scegliendo la Casertana e lasciando la Salernitana senza alternative. Faggiano parlò di "una delle delusioni professionali più grandi". Ieri il chiarimento sotto gli occhi di Capuano, Anastasio e La Gumina, elementi di maggiore esperienza del gruppo granata.