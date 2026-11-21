Salernitana, ansia Celiento: le sensazioni sullo stop e le scelte di Di Bari Il guaio muscolare del leader granata tiene tutti col fiato sospeso

"Celiento ha sentito tirare il muscolo e qualcosina ci sarà". L'ammissione arriva direttamente da Vito Di Bari nel post Casertana-Salernitana. Una frase che basta per far suonare l'allarme. Nel cuore del primo tempo del derby, Celiento stacca ma va subito al tappeto. Il difensore alza subito il braccio destro e chiama l'attenzione della panchina. Si siede sul sintetico del Pinto, si lascia medicare dallo staff sanitario e poi prova a tornare in campo. Le prime sensazioni però non lasciano buone speranze. Così, al primo anticipo, Celiento anticipa Manconi e con il destro fionda il pallone nei Distinti del Pinto. Si tuffa a terra e chiede il cambio.

L'ansia

La speranza è che il guaio, all'inguine, non sia grave. Il difensore, subito un perno con Di Bari e leader certificato della Salernitana sin dal suo arrivo e certificato anche dell'immagine simbolo del successo con il Catania nel faccia a facciaa con Quaini, spera di scongiurare il rischio di una lesione muscolare che potrebbe chiudere anzitempo il suo 2026. Esami nelle prossime ore.

Il possibile ricambio

Di Bari dovrà ragionare sull'eventuale sostituto. Con la Casertana ha preferito Pieraccini a Capuano. Esclusione pesante per il leader della difesa granata. Ora però, in caso di forfait di Celiento, ci sarà una settimana per convincere il tecnico.