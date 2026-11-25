Intossicazione da monossido di carbonio: donna lucana salvata a Salerno Decisivo il trattamento in camera iperbarica

Un caso di tempestività e immediatezza ha permesso di salvare la vita ad una donna proveniente dell'ospedale San Carlo di Potenza. La settimana scorsa, durante la notte, l'ospedale lucano ha allertato il Servizio di Medicina Subacquea e Iperbarica del Ruggi per una sospetta intossicazione da monossido di carbonio avvenuta 24/48 ore prima. La paziente versava in condizioni gravi, con il rischio concreto di sviluppare una sindrome post-intervallare.

UN INTERVENTO SALVA-VITA AL RUGGI

È stato quindi attivato immediatamente il trasferimento presso l'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, dove la donna è stata sottoposta ad un trattamento di tre ore in camera Iperbarica. Il trattamento in urgenza è stato eseguito dalla dottoressa Ilaria Santoriello, dal tecnico Valentina Amatruda, dal tender infermieristico Annarita Martucci, e dalla gran parte del team della UOS Medicina Subacquea e Iperbarica diretta da Antonio Siglioccolo (I.G. Cione, V.Caterino, A.Galardo, M.Giudice; tecnico D. Terracciano, tender Intermieri: S.Esposito, F.Scognamiglio) e afferente alla UOC Anestesia e Rianimazione diretta da Renato Gammaldi. L'intensivo protocollo terapeutico unito alla tempestività dell'intervento, ha permesso un rapido miglioramento clinico della paziente che è stata successivamente sottoposta ad altri 5 trattamenti di consolidamento e dimessa in breve tempo.

CAMERA IPERBARICA, UN SERIZIO EXTRA REGIONALE

Un intervento che dimostra come la rete di urgenza ed emergenza della Camera Iperbarica del Ruggi copra non solo il territorio salernitano e la relativa provincia, ma anche la Basilicata e gran parte della Calabria.