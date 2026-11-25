Pontecagnano Faiano, arrivano 15 cassonetti per la raccolta dei micro-raee Il progetto finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Parte a Pontecagnano Faiano il progetto “RAEEvolution – Smart City Mining The Future”, realizzato in partenariato con B.T.T. Italia S.r.l. e Consorzio Interuniversitario C.U.G.R.I., nonché finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito del P.N.R.R. Un’attività che ha come soggetto attuatore la società Sarim S.r.l., che accompagna l’ente picentino nel processo di diffusione di una cultura e consapevolezza ambientale da diversi anni.

15 CASSONETTI "INTELLIGENTI" PER LA RACCOLTA DEI MICRO-RAEE

In città saranno posizionate 15 postazioni di cassonetti intelligenti per la raccolta dei micro-RAEE installati attraverso questo programma di azione, che riguarderà le zone del centro urbano, della periferia e del Maximall con l'obiettivo di rendere il conferimento semplice, comodo e accessibile a tutti.

Si tratta, nello specifico, di cassonetti smart, dotati di tecnologia di bordo, che si aprono attraverso la tessera sanitaria o il codice fiscale, permettendo di tracciare i soggetti da cui provengono i rifiuti e monitorare il servizio.

CASTELLUCCIO: "LA CITTA' CONTINUA A CRESCERE"

“Aggiungiamo un altro tassello a questo mosaico di iniziative che vede protagonista il settore dell’ecologia e delle politiche ambientali, cui dedichiamo il massimo sforzo nell’interesse di ogni cittadino che voglia una città pulita, vivibile, accogliente ed all’avanguardia in questo ambito. Abbiamo compiuto tanti sforzi, ed altrettanti ne faremo, per raggiungere i risultati che tutti vediamo. Necessaria, però, resta la collaborazione e la compartecipazione dei residenti: solo grazie al loro impegno possiamo continuare a crescere e dare risposte concrete, rendendo possibile l’attuazione di un progetto di grande rilancio, bellezza ed equità”, ha dichiarato il Consigliere delegato Beniamino Castelluccio.

LANZARA: "CONTINUIAMO A INVESTIRE SULL'AMBIENTE"

“Un progetto innovativo, realizzato nell'ambito del PNRR, che punta a promuovere il recupero di materie prime preziose e a diffondere una maggiore cultura del riciclo. Come Amministrazione continuiamo a investire sull'ambiente, sull'igiene urbana e sulla qualità dei nostri spazi pubblici. Ma la cura del territorio è una responsabilità condivisa: ogni piccolo gesto corretto contribuisce a un risultato più grande. Riciclare non è soltanto una buona abitudine, è un gesto di rispetto verso la nostra comunità e verso le generazioni future. Un sentito ringraziamento al Consigliere Comunale Beniamino Castelluccio per la sua operosità e la sua dedizione, al Responsabile degli Uffici Comunali di riferimento Giovanni Landi, alla dirigenza ed agli operati della Sarim ed a tutti i cittadini che useranno i nuovi contenitori con senso civico e di responsabilità”, ha concluso il sindaco Giuseppe Lanzara.