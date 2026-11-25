Atrani, un protocollo d'intesa per riabilitare chi ha sbagliato Opportunità per persone seguite dall'ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna

Nella sala consiliare del Comune di Atrani, è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa per l'inclusione sociale di persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria. L'intesa è stata siglata con l'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UDEPE) di Salerno.

"Con questo accordo il nostro Comune si impegna ad accogliere, in attività gratuite a favore della collettività, persone seguite dall'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna che stanno ricostruendo il proprio percorso, secondo programmi individualizzati definiti insieme", ha spiegato il sindaco di Atrani, Michele Siravo.

LA DURATA DEL PROTOCOLLO ED I DETTAGLI

Il protocollo, della durata di tre anni, istituisce anche un tavolo tecnico per il confronto periodico tra i due enti. "È un impegno che si aggiunge a quello che Atrani porta avanti dal 2019 accogliendo i lavori di pubblica utilità, e che dà seguito alla giornata 'Sulla strada della prevenzione' del 30 ottobre ad Amalfi. Una comunità seria prima prova a evitare che si sbagli, e poi aiuta a rimediare: è il principio dell'articolo 27 della nostra Costituzione, per cui la pena deve tendere alla rieducazione. Ringrazio la direttrice dell'UDEPE di Salerno, Roberta Lakelin, e tutto il personale dell'Ufficio per la collaborazione, la competenza e la sensibilità con cui hanno costruito insieme a noi questo percorso".