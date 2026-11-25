Salerno, blitz del Nas al centro trasfusionale del "Ruggi" Effettuata un'acquisizione di documenti

È durata oltre due ore l'attività svolta dai carabinieri del Nas negli uffici del Centro Trasfusionale dell'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno. I militari del nucleo antisofisticazioni e sanità, guidati dal comandante Rosario Basile, hanno acquisito diversi documenti. Al momento resta il massimo riserbo sui motivi dei controlli.

IL PRECEDENTE DELLE 30 SACCHE SCOMPARSE

Non è la prima volta, tuttavia, che il Centro trasfusionale del Ruggi è oggetto di verifiche da parte degli investigatori. In passato la Procura di Salerno, a seguito di alcuni esposti anonimi, aprì un fascicolo per gar luce sulla presunta scomparsa di 30 sacche di sangue raccolte e transitate nel centro trasfusionale del Ruggi tra il 2021 e il 2023. Non è chiaro se l'acquisizione di documenti effettuata nelle scorse in via San Leonardo sia legata a questa precedente attività o se siano finiti altri aspetti sotto la lente d'ingrandimento di chi indaga.