Cosenza-Salernitana, trasferta a rischio: possibili limitazioni per il tifo Il Viminale impone misure stringenti in vista della sfida del Marulla

Un nuovo semaforo giallo e la sensazione di dover fare i conti con l'ennesimo stop stagionale. Cosenza-Salernitana viaggia verso i binari della limitazione nella corsa al tagliando per il settore ospiti del Marulla. La trasferta del prossimo 6 dicembre è sotto l'attenzione degli organi competenti. E per i supporters granata si va verso nuove misure strigenti e niente esodo di massa.

Su indicazione della Questura, l’ONMS (Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive) ha suggerito al GOS di aprire la vendita dei tagliandi per il settore ospiti solamente ai residenti nella provincia di Salerno e solamente se sottoscrittori del programma di fidelizzazione granata. Inoltre l’Osservatorio ha consigliato anche di incrementare il servizio di stewarding e di rafforzare i servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio. Si va verso dunque una trasferta con limitazioni.