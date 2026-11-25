Salernitana-Monopoli, la linea non cambia: resta la contestazione dei tifosi Anche per la sfida interna di sabato pomeriggio si va verso la conferma dello sciopero

La vittoria con il Catania e la prova gagliarda di Caserta non cancellano i tanti bocconi amari di un inizio stagione da incubo. Così, anche per Salernitana-Monopoli, il mondo del tifo si prepara a ripetere quanto successo con il Catania: 45 minuti di 'sciopero' sugli spalti, dandosi appuntamento nel piazzale dell'Arechi per poi prendere posto sugli spalti all'intervallo e lasciando il cuore pulsante del Principe degli Stadi privo di striscioni e drappi. Questo l'indirizzo che, nella settimana verso il Catania, con una dura nota avevano ufficializzato il Direttivo Salerno, il Direttivo ultras, Centro Storico, Centro Coordinamento Salernitana Club, Vecchi Ultras, Club Mai Sola, Club Salerno 2010, Salerno Nazione 1919, Generazione Donato Vestuti, Stoned e Stoned sez. Voghera e Club Amici della Salernitana.

Un gesto di continuità con quanto attuato nelle scorse settimane, in linea anche con quanto recitava il messaggio durissimo pubblicato una settimana fa dalle anime del tifo. Allora i tifosi parlararono "di dignità calpestata, sacrifici traditi e anni di delusioni, individuando nella mancanza di serietà e programmazione le principali responsabilità dell’attuale situazione" e anticiparono che la mobilitazione sarebbe stata a oltranza, "destinata a proseguire anche nelle prossime gare casalinghe attraverso ulteriori iniziative". Alle speranze di Di Bari e alla mano tesa di capitan Villa nel post-Casertana dunque nessun riavvicinamento: l'Arechi farà i conti con il silenzio assordante dei suoi spalti per i primi 45'.