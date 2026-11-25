Salernitana, rinnovo in standby: la Scafatese pensa a Tascone I canarini puntano il capitano granata

Prima il campo, poi i rinnovi. Le parole di Daniele Faggiano nella settimana che portava alla sfida con il Catania hanno lasciato le porte aperte ai prolungamenti dei contratti con diversi big della Salernitana. Prima però occorreva raddrizzare il momento e una classifica che appena due settimane fa terrorizzava e non poco. Poi il successo sul Catania e il pari con la Casertana hanno permesso di vedere la luce in fondo al tunnel, infondere fiducia nel gruppo e dare credito al lavoro importante iniziato da Vito Di Bari.

La Scafatese pensa a Tascone

Tra i calciatori con il contratto in scadenza c'è Mattia Tascone. Il capitano della Salernitana in estate fu oggetto del pressing asfissiante del Foggia. Poi però l'intesa verbale per un nuovo contratto e soprattutto l'orgoglio di vestire la fascia da capitano. Tra i migliori in avvio di stagione, anche il mediano è stato travolto dal momento difficile del club. Con la Scafatese il gol e lo scudo alto di Cosmi. Ora le sirene di mercato. Proprio i canarini ora sarebbero pronti a muoversi per mettere le mani sul calciatore. La Salernitana alza il muro. Ma il pallone passa al calciatore.