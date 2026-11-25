Cavese-Scafatese, sarà derby aperto a tutti (ma con limitazioni) Sugli spalti presenti le due fazioni

Un venerdì rovente. Cavese-Scafatese è derby che vale tanto. E il Simonetta Lamberti si prepara ad una cornice di pubblico importante. Si respira aria di sfida delicata, con la possibilità anche di avere le due fazioni sugli spalti. L’annuncio è arrivato nelle scorse con il via libera alla prevendita per la gara in programma venerdì sera. La Scafatese potrà contare sul sostegno dei residenti nel Comune di Scafati che potranno acquistare i tagliandi esclusivamente per il Settore Ospiti.

Prezzi confermati invece negli altri settori locali del Simonetta Lamberti, con la Curva Sud Catello Mari al costo di 12 euro, 19 per i Distinti, rispettivamente 26, 30 e 40 per la Tribuna scoperta, laterale coperta e centrale d'onore.