Presentata a Salerno la campagna "Non sei sola, la violenza si ferma insieme" L'iniziativa è stata presentata in Prefettura

Stamattina, nel “Salone Azzurro” della Prefettura di Salerno, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della campagna di sensibilizzazione per la “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, che ha visto protagonisti assoluti i ragazzi insieme ad una rete di istituzioni. Oltre al Prefetto, Francesco Esposito, erano presenti l’Assessore del Comune di Salerno, Paola De Roberto, la Consigliera della Provincia di Salerno, Annarita Ferrara, il componente di Giunta della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, Lucio Ronca, il Vicario della Questura di Salerno, Gianluca Boiano, il Comandante provinciale dei Carabinieri, Andrea Corinaldesi, il Capo Ufficio operazione della Guardia di Finanza, Carmine Caliani, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, Clara Modesto, la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Filomena Zamboli – accompagnata dai ragazzi della Consulta provinciale degli studenti e dalla referente Caterina Babino – i rappresentanti dell’Università degli Studi di Salerno, Loredana Incarnato, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, Sabina D’Amato e Antonella Maisto e dell’Azienda Sanitaria Locale, Antonella Sica.

L’evento è stato introdotto e moderato dalla giornalista di Radio Alfa, Ersilia Gillio. Cuore dell’iniziativa presentata oggi in Prefettura la campagna informativa, grafica e musicale – realizzata grazie alla consueta disponibilità e impegno della Camera di Commercio di Salerno – che punta a coinvolgere, su tutto il territorio provinciale, gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi. L’obiettivo è mettere in evidenza un segno tangibile dell’impegno comune contro ogni violenza e diffondere capillarmente il numero “anti violenza e stalking - 1522”. Sono stati creati un adesivo e un fumetto, che verranno distribuiti - oltre a negozi e locali di intrattenimento - in tutte le scuole della provincia, nei presidi sanitari e sulle ambulanze, nei commissariati di polizia, nelle stazioni dei carabinieri e nei reparti della guardia di finanza. In particolare, grazie alla collaborazione con UNISA – Pari Opportunità, l’iniziativa verrà promossa e diffusa all’interno dell’Università degli Studi di Salerno e l’adesivo con il fumetto verranno distribuiti anche alle associazioni studentesche.

È intervenuta anche la Presidente della sezione distrettuale dell’Associazione Nazionale Magistrati di Salerno, Katia Cardillo, che ha presentato la rete di scopo per la realizzazione di azioni ed interventi a sostegno dell’educazione alla legalità tra la locale Associazione Nazionale Magistrati e alcune istituzioni scolastiche della provincia con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale – Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno. Al termine di un percorso preparatorio, rivolto a docenti e studenti, i ragazzi potranno assistere a udienze penali dibattimentali pubbliche in processi per reati connessi alla violenza di genere o domestica. Al termine della mattinata è stato anche sottoscritto l’accordo tra ANM e scuola.

Per creare un percorso emotivo che va dall'ascolto alla riflessione sul tema della violenza i ragazzi della Consulta provinciale degli studenti hanno creato una playlist tematica, composta da brani simbolici scelti tra una mescolanza di generi musicali diversi (pop, rap, rock, cantautorato, elettronica), italiana e internazionale, che verrà diffusa ai pubblici esercizi e agli esercizi commerciali che riterranno di aderire all’iniziativa. Hanno aderito all’iniziativa anche Radio Bussola 24, Radio Alfa e RCS75 Radio Castelluccio che manderanno in onda per tutta la giornata la playlist degli studenti. Sul corso principale di Salerno dalle vetrate di Radio RCS75 verrà proiettato il simbolo della campagna di sensibilizzazione: “non sei sola – la violenza si ferma insieme”. L’evento è stato scandito a ritmo di musica grazie alla bravura degli studenti del Liceo Statale Alfano I, accompagnati dalla Dirigente Elisabetta Barone, con quattro brani: Donna (Mia Martini), Quien va a cantar (Ruben Rada), Buttalo via (Mina), Rio the Janeiro Blu (Randy Crawford). Presenti anche le atlete della squadra di basket Omeps Pb63 Battipaglia che in occasione della prima giornata di campionato dello scorso ottobre hanno indossato una t-shirt con un messaggio contro la violenza di genere.

Nell’occasione è stato presentato il video “filo rosso” ideato dal comitato provinciale per l’imprenditoria femminile della Camera di Commercio. A partire da questo pomeriggio il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco illuminerà simbolicamente di rosso il palazzo della Prefettura e nel contempo saranno illuminati anche gli edifici dell’Azienda Ospedaliera Universitaria S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona e dell’Azienda Sanitaria Locale.

Il Prefetto Esposito, a margine dell’iniziativa, ha ringraziato le Forze di Polizia, la Magistratura e, in particolare, i suoi vertici territoriali per il “contributo prezioso che mettono in campo attraverso un lavoro quotidiano e instancabile a tutela delle vittime di violenza. La violenza contro le donne non può essere relegata a una sequenza di fatti di cronaca, né affrontata soltanto quando diventa emergenza. È una questione culturale, sociale e civile che richiede consapevolezza, responsabilità e un impegno costante. Parlare di violenza di genere significa interrogarsi sulle radici di comportamenti e stereotipi che ancora alimentano disparità, controllo e sopraffazione. Significa riconoscere il valore dell’educazione, della prevenzione, della rete di protezione e del sostegno a tutte le donne che si trovano a chiedere aiuto. L’indipendenza delle donne è libertà, forza e autodeterminazione. Fare rete significa non lasciare nessuna sola: uniti possiamo rompere il silenzio, contrastare la violenza di genere e costruire una società libera dalla paura.” Infine, il Prefetto ha salutato e ringraziato i ragazzi per la passione e l’impegno con cui affrontano questo delicatissimo tema, anche attraverso i linguaggi universali della musica e dello sport.