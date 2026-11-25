Nas al Ruggi, l'azienda: "Nessuna criticità per le sacche di sangue" Dopo i controlli al Centro Trasfusionale, l'azienda chiarisce: "Criticità solo di tipo strutturale"

"Non sono state rilevate criticità durante l'ispezione effettuata dai Nas". A chiarirlo in una nota è la direzione del Ruggi che è intervenuta pubblicamente sui controlli effettuati nelle scorse ore dai militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità.

"In seguito all'ispezione dei Nas, avvenuta di recente presso il Centro Trasfusionale dell'AOU Ruggi, si comunica che non sono state rilevate criticità per quanto riguarda la corretta conservazione e l'adeguata gestione delle sacche di sangue", si legge in una nota. "Come risulta dal verbale ufficiale redatto a seguito del sopralluogo, le uniche criticità riscontrate sono di natura strutturale, rispetto alle quali la Direzione del Ruggi ha già dato mandato agli uffici competenti di provvedere ai dovuti adeguatamenti".

"L'Azienda ribadisce pertanto la piena regolarità delle procedure trasfusionali e la totale sicurezza del sangue conservato e gestito presso il Centro. In relazione alle notizie fuorvianti e prive di fondamento diffuse da alcune testate giornalistiche, la Direzione Strategica si riserva di tutelare l'immagine e la reputazione dell'Azienda, del Centro Trasfusionale e dei professionisti che vi operano, in tutte le sedi competenti, anche mediante azioni legali".