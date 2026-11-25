Un addio importante. La Longobardi Scafati annuncia di aver trasferito all’Olimpia Milano i diritti sulle prestazioni sportive di Ze’rik Ugonna Onyema. La cessione del contratto è avvenuta su richiesta avanzata dal club lombardo, avallata successivamente dal giocatore e condivisa dalla Società, dopo aver concordato il versamento di un buy out con l’Olimpia Milano.
"La Longobardi Scafati ringrazia l’atleta per l’impegno profuso in questo inizio di stagione, augurandogli il miglior prosieguo per la sua carriera", la nota del club