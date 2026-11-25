Allerta meteo nel Salernitano: chiuse le scuole in diversi comuni Ordinanze dei sindaci in vista del maltempo

L'allerta di colore arancione diffusa dalla protezione civile regionale per la giornata di giovedì 26 novembre ha fatto scattare misure preventive in diversi comuni della provincia di Salerno. Tanti sindaci in queste ore stanno predisponendo la chiusura delle scuole e di tutti i luoghi maggiormente pericolosi. Anche a Salerno città il sindaco Vincenzo De Luca ha disposto la chiusura di tutti gli istituti scolastici di goni ordine e grado, compresi gli asili comunali e gli istituti paritari.

PELLEZZANO

Si informa la cittadinanza che, a seguito dell’innalzamento del livello di allerta meteo da Giallo ad Arancione, anche in considerazione delle criticità e dei fenomeni di dissesto idrogeologico registrati sul territorio comunale nelle ultime settimane, in occasione di allerte di livello inferiore, è in corso di predisposizione un’ordinanza sindacale che prevederà, oltre alla chiusura del cimitero comunale e dei parchi pubblici, anche la chiusura delle scuole.

Tale misura precauzionale è finalizzata a garantire la tutela della pubblica e privata incolumità, con particolare attenzione alla sicurezza della popolazione scolastica.

Seguirà a breve la pubblicazione dell’ordinanza sindacale attraverso i canali istituzionali del Comune di Pellezzano.

La sicurezza dei cittadini e la prevenzione dei rischi rappresentano una priorità assoluta.

NOCERA INFERIORE

Allerta meteo arancione, domani scuole chiuse a Nocera Inferiore

Si informa la cittadinanza che, a seguito dell’allerta meteo arancione, dalle ore 14,00 di oggi alle ore 14,00 di domani, giovedì 26 novembre 2026, tutte le scuole di ogni ordine e grado, il cimitero comunale, ville e parchi giochi del territorio comunale di Nocera Inferiore resteranno chiusi, a seguito di ordinanza sindacale che mi appresto ad adottare.

La decisione è stata adottata in via precauzionale, a tutela della sicurezza degli studenti, del personale scolastico e delle famiglie.

Si invita la cittadinanza alla massima prudenza negli spostamenti e a seguire gli aggiornamenti attraverso i canali ufficiali del Comune.

CAVA' DE TIRRENI

A seguito dell'avviso di allerta per previste condizioni meteorologiche avverse dalle ore 14.00 di oggi 25 novembre 2026 per 24 ore si dispongono le seguenti misure:

- Chiusura di tutti gli asili, pubblici e privati, e di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, con interruzione di ogni attività, anche amministrativa;

- interruzione di tutte le attività sportive previste nelle palestre degli istituti scolastici;

- ?chiusura del civico Cimitero per tutta la durata dell'allerta;

- chiusura di ville e giardini comunale per la durata dell'allerta meteo;

RAVELLO

Il vice sindaco di Ravello, Gianluca Mansi, a seguito dell'allerta meteo arancione, diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania, ha disposto per domani, 26 novembre, la chiusura delle scuole, del cimitero comunale, del complesso sportivo Paolo Caruso, dell’area giochi Franco Lucibello e della spiaggia di Castiglione.

In aggiornamento