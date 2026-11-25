Fonderie Pisano, presentato alla Regione Campania il progetto con un forno L’obiettivo è di superare le criticità sollevate dagli organi tecnici regionali

Nel rispetto degli accordi presi lo scorso 10 novembre nell’ambito dell’incontro tenutosi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), la proprietà delle Fonderie Pisano ha presentato alla Regione Campania un nuovo progetto, con l’obiettivo di superare le criticità sollevate dagli organi tecnici regionali.

La Regione aveva ribadito la necessità di presentare un progetto unitario ex novo, ritenendo non percorribile una valutazione per lotti o stralci.

L’idea progettuale presentata dall’azienda prevede il funzionamento dello stabilimento di Fratte con il solo forno elettrico già presente, la rinuncia a qualsiasi opera edilizia, l’eliminazione dei forni a carbone, la soppressione del reparto produzione di inserti (anime) con resine termoindurenti.

Il nuovo impianto, per il quale l’azienda richiede il rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale (AIA), prevede una riduzione della capacità produttiva di oltre l’80% rispetto a quella precedentemente autorizzata e l’eliminazione di tutti gli impatti odorigeni (cattivi odori), oltre a portare le emissioni ai livelli più bassi previsti dalla normativa.

Come richiesto dagli uffici regionali, sono state ritirate tutte le istanze precedentemente protocollate, tra cui quella relativa alla richiesta di autorizzazione per la realizzazione di due nuovi forni in aggiunta a quello preesistente. Una soluzione che, se da un lato avrebbe consentito di riassorbire l’intera forza lavoro, dall’altro avrebbe comportato un notevole allungamento dei tempi dell’iter autorizzativo che avrebbe decretato la morte dell’azienda.

CIRO PISANO: "SPERIAMO CHE L'ITER POSSA CONCLUDERSI IN TEMPI BREVI"

«Siamo fiduciosi che, avendo seguito le indicazioni di tutti i presenti al tavolo MIMIT - spiega Ciro Pisano, amministratore delegato delle Fonderie Pisano –, l’iter autorizzativo possa concludersi in tempi brevi, come richiesto dal Ministero, consentendo alla nostra fabbrica di riprendere le attività produttive e di dimostrare che, con il nuovo assetto, l’impatto sul territorio circostante risulta minimale o addirittura nullo. Auspichiamo che, una volta riavviata l’attività aziendale e verificato il funzionamento dello stabilimento con forni elettrici e un impatto minimo sul territorio, possa venire meno l’ostracismo rispetto alla possibilità di insediare la nostra azienda in altre aree industriali, favorendo così il trasferimento dell’impianto dall’attuale sito che, essendo limitrofo a zone residenziali, presenta vocazioni differenti. Riteniamo, infine, che un’azienda produttiva rappresenti una fonte di benessere, reddito e crescita culturale per il territorio in cui opera e che debba essere accompagnata, nel proprio percorso di sviluppo, da tutte le forze sociali e politiche, senza essere considerata, al contrario, un problema da combattere ed eliminare. È facile chiudere una realtà produttiva, ci vuole poco; difficile è farla nascere e crescere».





