Province, Bicchielli: "Bene l'avvio della riforma, più forza ai territori" "Restituire ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti"

“Il via libera del Consiglio dei ministri alla riforma delle Province segna un passaggio importante per restituire centralità e piena legittimazione democratica a enti che svolgono funzioni fondamentali per la vita quotidiana dei cittadini. Il ritorno all’elezione diretta dei presidenti e dei consigli provinciali significa restituire ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti e agli amministratori la responsabilità di rispondere direttamente alle comunità.” Così in una nota Pino Bicchielli, Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico.

"RESTITUIRE CENTRALITA' ALLE PROVINCE"

“Restituire centralità alle Province significa anche rafforzare la capacità dei territori di programmare gli interventi, coordinare le amministrazioni locali e contribuire alla prevenzione dei rischi. Penso in particolare alla sicurezza del territorio e alla prevenzione del dissesto idrogeologico, ambiti nei quali il raccordo tra istituzioni e la conoscenza diretta delle criticità locali sono fondamentali”, conclude Bicchielli.

VIETRI (FDI): "SUPERIAMO LA STAGIONE DELLA RIFORMA DELRIO"

"Il via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge delega per la revisione del Testo unico degli enti locali (Tuel), che prevede il ritorno all’elezione diretta degli organi provinciali, è una notizia che accogliamo con grande soddisfazione. Si tratta di una priorità che Fratelli d’Italia e il centrodestra hanno sempre sostenuto: restituire ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti e ridare piena dignità istituzionale alle Province. Il Governo Meloni mantiene così un’altra promessa". Lo dichiara Imma Vietri, deputato di Fratelli d’Italia e commissario provinciale del partito a Salerno.

"La riforma Delrio, voluta dal Partito Democratico e dalla sinistra, aveva privato i cittadini della possibilità di eleggere direttamente i propri rappresentanti, indebolendo il ruolo delle Province. Oggi avviamo finalmente un percorso per superare quella stagione e restituire a questi enti funzioni chiare e risorse adeguate. Le Province sono fondamentali per garantire servizi essenziali ai territori: dalla manutenzione e sicurezza delle strade all’edilizia scolastica, fino alla prevenzione del dissesto idrogeologico. Restituire loro autorevolezza e capacità operativa significa dare risposte concrete alle comunità. È un impegno che il Governo Meloni sta mantenendo, rimettendo al centro la democrazia e le esigenze dei cittadini" conclude Vietri.