VIDEO. Violenza contro le donne, a Paestum il flash-mob dei giornalisti Iniziativa promossa dal Comitato Femminile Plurale di Confindustria Salerno

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Commissione Pari Opportunità dell’Ordine dei Giornalisti della Campania ha organizzato un'importante mobilitazione collettiva.

Presso il Tempio di Nettuno (Parco Archeologico di Paestum), si è svolto“Cento donne vestite di rosso”, il flash mob promosso dal Comitato Femminile Plurale di Confindustria Salerno, al quale ha concesso il patrocinio anche l'Ordine dei Giornalisti e la sua commissione.

Donne vestite di rosso e uomini vestiti di nero si sono ritrovati sui gradini del Tempio per dare vita a una mobilitazione simbolica contro la violenza di genere, accompagnata dalle note del brano Yallah della cantautrice Alessia Cotta Ramusino.

"Come giornaliste e giornalisti abbiamo una responsabilità particolare: contribuire, attraverso le parole che scegliamo e le storie che raccontiamo, alla costruzione di una cultura del rispetto. Ma ci sono occasioni in cui è importante andare oltre il racconto ed essere parte attiva di un messaggio collettivo", spiegano i promotori.