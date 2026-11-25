Salernitana, il maltempo fa traslocare i granata: seduta al Mary Rosy Niente sgambatura all'Arechi, Di Bari ragiona sulla formazione

Il maltempo cambia la corsa della Salernitana verso la sfida con il Monopoli di sabato. A causa delle condizioni meteo avverse, i granata hanno svolto la seduta odierna presso il centro sportivo Mary Rosy anziché allo stadio Arechi. Gli uomini guidati da mister Vito Di Bari si sono disimpegnati in un lavoro tecnico-tattico. Terapie per Daniele Celiento e Malik Djibril, entrambi out per la sfida di sabato. Sono le uniche defezioni per il tecnico che valuta cambi. Possibile il rilancio di Tascone in mediana, mentre è ballottaggio in difesa tra Pieraccini e Capuano. In attacco spera in una chance Lescano.